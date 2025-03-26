Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del miércoles 26 de marzo.

"Israel amenaza con tomar más territorio en Gaza

"

"Mientras sigue bombardeando sin pausa, Israel ha amenazado con ocupar más territorio en Gaza hasta que el grupo de resistencia palestino Hamás libere a todos los rehenes.

El ministro de Defensa, Israel Katz, prometió eliminar a Hamás mientras continúan los esfuerzos de mediadores para salvar el acuerdo de tregua, que colapsó el 18 de marzo tras la reanudación de la ofensiva aérea y terrestre de Israel."

Siria pide investigación internacional tras bombardeo israelí

"Siria condenó el ataque israelí en la provincia de Daraa y pidió una investigación internacional sobre las violaciones de su soberanía y los crímenes contra sus ciudadanos.

Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas en la incursión y el bombardeo en la localidad de Koya.

Esta fue la última de una serie de violaciones de Israel al territorio sirio que comenzaron con incursiones israelíes en las provincias de Quneitra y Daraa."

Trump firma una orden ejecutiva para reformar las elecciones en Estados Unidos

"El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que introduce cambios en el sistema electoral de EE.UU.

Entre las medidas, se exigirá prueba documental de ciudadanía para registrarse en elecciones federales y se estipula que todas las boletas deben recibirse antes del día de la votación.

La orden también amenaza con retirar fondos federales a los estados que no cumplan con las nuevas reglas.

"

Venezolanos vuelven a las calles para reclamar por la situación de migrantes en El Salvador

"Miles de venezolanos volvieron este martes a las calles de su país para reclamar por la situación de los más de 200 migrantes que fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador.

Exigen al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que libere a estas personas, acusadas por Washington de pertenecer supuestamente a la banda Tren de Aragua.

En la movilización había pancartas con nombres de algunas de las 238 personas que, según los manifestantes, fueron deportados y enviado a prisión injustamente."

Negociaciones para alto el fuego en Ucrania concluyen sin avances

"Washington y Kiev mantuvieron conversaciones breves en Arabia Saudita tras reuniones entre Rusia y Estados Unidos que no lograron ningún acuerdo sobre una tregua.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de ""manipular"" los acuerdos de alto el fuego, mientras que Moscú descartó transferir la planta nuclear de Zaporiyia a Ucrania.

"

