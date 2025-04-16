Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT Español del miércoles 16 de abril.

Israel ha matado a más de 1.400 profesionales médicos durante su genocidio en Gaza, denuncian autoridades

"El Ministerio de Salud de Gaza reveló que más de 1.400 profesionales médicos han muerto en ataques israelíes desde octubre de 2023, y otros 360 siguen detenidos por las fuerzas de Tel Aviv.

La ofensiva en curso se ha cobrado más de 62.000 vidas palestinas, en su mayoría mujeres y niños, herido a más de 115.000 personas y desplazado a casi toda la población de 2,3 millones."

Ataques israelíes matan a seis palestinos más en Gaza

"Las fuerzas israelíes lanzaron múltiples ataques aéreos en la Ciudad de Gaza, apuntando nuevamente contra tiendas de campaña donde se refugiaban civiles desplazados y contra un apartamento residencial, matando a seis palestinos e hiriendo a varios más, según médicos en el lugar.

Entre los muertos se encontraba una anciana y tres personas impactadas dentro del estadio Yarmouk, que alberga a miles de familias desplazadas. "

"Acto de barbarie": profanan 85 tumbas musulmanas en un crimen de odio en Reino Unido

"La policía del Reino Unido investiga un crimen de odio islamófobo después de que 85 tumbas, muchas de ellas pertenecientes a bebés y niños pequeños, fueran profanadas en la sección musulmana del cementerio Carpenders Park Lawn en Watford.

La policía de Hertfordshire dijo que el acto, descubierto por una familia afligida, ha conmocionado profundamente a la comunidad musulmana local.

Las autoridades han aumentado las patrullas e instan a cualquier persona que tenga información a compartirla."

Condenan a Ollanta Humala, expresidente de Perú, a 15 años de prisión por caso Odebrecht

"La justicia peruana condenó a Ollanta Humala, expresidente de Perú, a 15 años de prisión al declararlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura del fallo, que puso fin a un juicio de más de tres años contra el exmandatario, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016.

En horas de la noche, Humala fue recluido en una pequeña prisión dentro de una base de la policía al este de Lima donde se encuentran encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo."

Y por último…

Argentina recibe primer desembolso del nuevo préstamo del FMI

"Argentina recibió este martes 12.000 millones de dólares del primer desembolso de su nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que asciende a un total de 20.000 millones.

El desembolso del fondo ocurre luego de que el Gobierno del presidente Javier Milei levantara el lunes el control de cambios, vigente desde hace seis años y que restringía la compra de divisas.

Este martes, en el segundo día tras la eliminación del llamado ""cepo cambiario"", el precio del dólar se mantuvo estable, de acuerdo al estatal Banco de la Nación."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com