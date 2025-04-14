Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT Español del lunes 14 de abril

Israel bombardea hospital en Gaza, mientras ministro amenaza con aislar el enclave aún más

"Un avión de combate israelí lanzó este sábado dos misiles contra el Hospital Al-Ahli, provocando daños en las instalaciones principales y dejándolo sin posibilidad de operar. Este centro médico atiende a más de un millón de personas en el norte de Gaza.

Mientras más bombardeos israelíes dejan decenas de muertos en todo el enclave, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que Gaza se volverá ""más pequeña y aislada"", y que cada vez más de sus habitantes se verán obligados a evacuar varias zonas."

Türkiye prevé encuentro entre Erdogan y Trump, tras concluir el Foro Diplomático de Antalya

"El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que se está trabajando en una reunión entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente estadounidense Donald Trump.

Fidan declaró a la prensa, al finalizar el Foro Diplomático de Antalya 2025, que aún se está evaluando si la reunión se realizará en Türkiye o en Estados Unidos. El ministro también señaló que Erdogan tiene previsto visitar Siria."

Noboa se declara vencedor en las elecciones de Ecuador

"El presidente ecuatoriano Daniel Noboa se proclamó ganador de las elecciones presidenciales del domingo, tras lograr un amplio respaldo popular a su política de “mano dura” contra la violencia ligada a los carteles del narcotráfico.

Los resultados oficiales mostraron que Noboa obtuvo el 56 por ciento de los votos frente al 44 por ciento de González, una diferencia mucho mayor a la esperada tras el empate virtual en la primera vuelta.

González cuestionó los resultados, acusando a Noboa de cometer fraude electoral y exigiendo un recuento de los votos."

Argentina elimina el cepo cambiario y lanza un nuevo esquema para el dólar

"Tras asegurar préstamos millonarios del Fondo Monetario Internacional, el presidente argentino Javier Milei anunció que a partir de este lunes se modificará el régimen cambiario conocido como cepo, una de las principales promesas de su campaña.

Desde ahora, ciudadanos y empresas estarán liberados de la mayoría de los requisitos y complejas regulaciones que durante años restringieron la compra de divisas en un país que fue perdiendo sus reservas en el Banco Central.

Además, se implementará un nuevo sistema en el que el tipo de cambio oficial flotará libremente, sin intervención del Banco Central, siempre que se mantenga dentro de una banda de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar."

Y por último…

Muere Mario Vargas Llosa en Lima a los 89 años

"El escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, falleció el domingo a los 89 años en Lima, donde pasó sus últimos meses casi retirado tras una carrera que lo llevó a lo más alto de las letras en español.

Reconocido por plasmar en su obra la compleja realidad de su país, Vargas Llosa fue una figura central del llamado ""boom"" latinoamericano. Autor de novelas como La ciudad y los perros y Lituma en los Andes, recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010.

La familia no dio a conocer la hora ni las causas del fallecimiento, aunque el escritor padecía diversos problemas de salud desde el año pasado."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com