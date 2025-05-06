Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT Español del martes 6 de mayo.

Israel parece estar presionando para lograr la ocupación total de Gaza con la más reciente expansión de su ofensiva militar. Así lo afirmó el ministro de Cultura, Miki Zohar, durante una entrevista con la emisora pública israelí KAN, al señalar que tal medida podría poner en peligro a los rehenes restantes. Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de ultraderecha, le dijo al Canal 13 que Israel finalmente va a ocupar Gaza y que el país debe dejar de tener miedo de utilizar la palabra "ocupación". Un experto de la ONU encendió las alarmas sobre lo que llama una "bomba silenciosa pero letal" en Gaza: no son explosivos, sino la escasez de agua potable. Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, dice que la destrucción de la infraestructura hídrica y la restricción del acceso al agua potable por parte de Israel están alimentando una crisis humanitaria masiva. En ese sentido advirtió que cortar el agua en una zona de conflicto como esta equivale a lanzar un arma invisible y devastadora.

El presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, visitará Europa por primera vez desde que asumió el liderazgo del país, y su primera parada será París. Emmanuel Macron, su homólogo francés, lo recibirá este miércoles, según el Elíseo. Macron planea aprovechar la reunión para expresar el compromiso de Francia con una Siria futura, una que sea "libre, estable e inclusiva para todo su pueblo". El presidente francés también planteará preocupaciones clave, incluida la estabilidad regional, especialmente en el Líbano, y la lucha en curso contra el terrorismo.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que ofrecerá 1.000 dólares a inmigrantes indocumentados que acepten autodeportarse, argumentando que este método sería más económico y seguro. En un comunicado, el departameno señaló que los inmigrantes en situación irregular que quieran retornar a su país recibirían asistencia de viaje además del dinero, al hacer el proceso a través de la aplicación móvil CBP Home. "Les pagaremos a cada uno una cierta cantidad de dinero y les conseguiremos un excelente vuelo de regreso a su lugar de origen", declaró el presidente Donald Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Y por último…El nuevo embajador de Estados Unidos en Türkiye, Thomas Barrack, señaló que el presidente Donald Trump busca una asociación mucho más sólida con Ankara. Hablando con la prensa a su llegada a la capital turca, Barrack dijo que el mensaje de Trump era simple: "El deseo de elevar el nivel de la alianza entre Türkiye y Estados Unidos al nivel que merece". Barrack, quien expresó su orgullo al estar en la tierra de sus ancestros, agregó que los dos países siempre han tenido una relación sólida, pero ahora es el momento de hacerla extraordinaria.

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español.