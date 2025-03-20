Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del jueves 20 de marzo.

"Ejército israelí inicia invasión terrestre para ocupar Netzarim y dividir Gaza

"Las fuerzas israelíes han lanzado una invasión terrestre en el centro y sur de Gaza, retomando el control del corredor de Netzarim.

Esta incursión militar sigue al bombardeo indiscriminado de Israel sobre Gaza desde el martes, en el que, según las autoridades, más de 470 palestinos murieron y cientos resultaron heridos, rompiendo un alto el fuego que había estado en vigor desde el 19 de enero.

El número total de palestinos fallecidos desde octubre de 2023 ha superado los 49.500.

Israel continúa sus ataques sobre el enclave palestino a pesar de enfrentar un caso por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Gaza entra en fase de hambruna por el bloqueo de Israel a la ayuda humanitaria

"Además de su invasión, Israel sigue sometiendo a los palestinos al hambre en Gaza.

Las autoridades locales informan que la región ha entrado en la primera fase de hambruna, ya que Israel bloquea la entrada de ayuda humanitaria.

Funcionarios palestinos advierten que casi dos millones de personas enfrentan una grave inseguridad alimentaria, ya que los suministros básicos se están agotando.

El cese del ingreso de combustible ha paralizado el funcionamiento de las panaderías, reduciendo drásticamente la disponibilidad de pan.

El Programa Mundial de Alimentos confirmó que no ha habido entregas de ayuda desde el 2 de marzo debido al cierre de las fronteras por parte de Israel."

Milei aprobó préstamo de Fondo Monetario Internacional, en medio de protestas de jubilados y fuerte operativo de seguridad

"El Congreso argentino dio luz verde este miércoles al presidente Javier Milei para negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, por un monto no específicado. La cantidad obtenida, que se sumará a los 44.000 millones de dólares adeudados por Argentina en 2018, se utilizará para cancelar deuda con el Banco Central y pagar obligaciones del propio FMI.

Mientras se discutía la medida en el Congreso, fuera del recinto miles de personas salían en Buenos Aires a apoyar a los jubilados afectados por el ajuste y en repudio a un acuerdo con el organismo internacional. Las protestas se desarrollaron entre fuertes medidas de seguridad impuestas por el Ministerio de Seguridad Nacional del país.

Los jubilados reclaman que vuelva la cobertura total para sus medicamentos, que les retiró el Gobierno del presidente Javier Milei, y la continuidad de la moratoria provisional, que vence el próximo domingo y permite a trabajadores informales o amas de casa poder cobrar una pensión mínima aun sin tener años cotizados."

Venezuela recibe nuevo vuelo con migrantes repatriados en medio de crisis con Estados Unidos

"El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles incrementar las acciones para garantizar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos que están detenidos en Estados Unidos.

Esto ocurre luego de que la administración de Trump deportara a 238 venezolanos a El Salvador, tras acusarlos de pertenecer a la banda Tren de Aragua. En ese momento, Maduro alegó que Trump estaba ""criminalizando"" a los migrantes y que no recibiría más vuelos de venezolanos repatriados, mientras Washington le advertía de nuevas sanciones si los rechazaba.

Sin embargo, este miércoles Maduro ordenó a su jefe negociador en los contactos entre Caracas y Washington tomar ""todas las acciones"" para ""garantizar los vuelos de regreso desde Estados Unidos de todos los migrantes que han sido detenidos"" en ese país, para ""darles respeto, dignidad y apoyo""."

Canadá busca reducir su dependencia de Estados Unidos en materia de defensa y busca opciones de compra de armamento en Europa

"Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Canadá están afectando el sector de defensa de Estados Unidos.

Canadá está en conversaciones con la Unión Europea para disminuir su dependencia en seguridad de Washington.

Un alto funcionario canadiense confirmó que Ottawa explora opciones de compra de armamento de defensa a Europa, incluyendo aviones de combate, con la posibilidad de producción nacional.

Esto ocurre mientras el nuevo primer ministro, Mark Carney, revisa la compra de los cazas F-35 liderada por Estados Unidos, en un ""entorno cambiante"".

La Unión Europea presentó recientemente su estrategia ""Readiness 2030"", instando a los países miembros a priorizar proveedores europeos de defensa.

Canadá también anunció una importante compra de radares a Australia. Anteriormente, Trump sugirió convertir a Canadá en el estado número 51."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español.