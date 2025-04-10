Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT Español del jueves 10 de abril.

Continúa el baño de sangre de Israel en Gaza

"Las fuerzas israelíes han matado al menos a 38 palestinos, entre ellos mujeres y niños, y herido a decenas más en bombardeos contra un edificio residencial en el barrio de Al Shujaiah en la Ciudad de Gaza, mientras la brutal ofensiva de Tel Aviv contra el enclave continúa sin cesar.

Entre las víctimas se encuentran al menos ocho mujeres y ocho niños, mientras que más de 85 personas sufrieron heridas, muchas de ellas críticas.

Mientras más de 34 personas siguen desaparecidas bajo los escombros del edificio atacado."

Ataques estadounidenses matan al menos a 16 personas en Yemen

"Los hutíes informaron que al menos 16 personas murieron en ataques aéreos de Estados Unidos contra Yemen.

Los ataques impactaron zonas de Hudaida y la capital, Saná.

Un bombardeo alcanzó el distrito de al-Hawak en Hudaida y mató a 13 personas, la mayoría mujeres y niños. En Saná, se realizaron múltiples ataques aéreos contra la zona de Rajam, en el distrito de Bani Hushaysh, y la zona de Al-Nahdayn, en el distrito de Al-Sabeen."

China responde a EE.UU. con aranceles del 84% en escalada de guerra comercial

"China respondió duramente a la guerra comercial de Washington, anunciando un aumento total del 84 por ciento en los aranceles sobre los productos estadounidenses, frente al 34 por ciento informado anteriormente.

La decisión del Ministerio de Finanzas de China entrará en vigor a partir del 10 de abril. Las contramedidas chinas tuvieron un impacto inmediato en los mercados financieros estadounidenses, pues los futuros de los índices bursátiles experimentaron una fuerte caída tras los anuncios.

"

Trump anuncia una pausa en sus aranceles masivos, excepto para China

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 90 días en sus aranceles masivos, dando a todos los países una base del 10 por ciento a excepción de China, que enfrenta impuestos aún más altos.

Trump dijo que, basándose en la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, el arancel cobrado a China por Washington se incrementó hasta en un 125 por ciento.

El presidente de Estados Unidos también dijo que más de 75 países habían pedido negociaciones sobre los aranceles y que autorizó una pausa de 90 días, y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10 por ciento."

Y por último…

El Fondo Monetario Internacional confirma préstamo millonario a Argentina

"El Fondo Monetario Internacional confirmó, tras varias semanas de espera, que desembolsará 20.000 millones de dólares a Argentina, una dosis de oxígeno para la golpeada economía del país, justo antes del inicio de una serie de marchas que culminarán el jueves con una huelga general en rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei.

El préstamo fue anunciado por el fondo luego de una prolongada ronda de conversaciones técnicas con el gobierno argentino y sería a cuatro años, según precisó la entidad con sede en Washington, aunque todavía no dio a conocer el monto del primer desembolso."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com