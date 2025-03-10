Escucha las noticias del día

Este es el resumen de noticias diario de TRT World del lunes 10 de marzo.

Hamás culpa a Netanyahu de obstaculizar la tregua en Gaza

"El grupo de resistencia palestino Hamás acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de obstruir el acuerdo de alto el fuego en Gaza para obtener beneficios políticos.

El funcionario de Hamás, Izat al-Rishq, advirtió que las acciones de Netanyahu son una pérdida de tiempo y un intento de manipular el destino de los rehenes.

Mientras tanto, tanques israelíes irrumpieron en la ciudad palestina de Yenín, ampliando su incursión militar en Cisjordania ocupada.

Los testigos informaron de disparos israelíes indiscriminados antes de que los tanques se retiraran, y videos capturaron el caos y el humo espeso.

No se reportaron heridos."

Estados Unidos está "a punto" de retomar el intercambio de inteligencia con Ucrania

"El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos ""prácticamente"" ha levantado el congelamiento del intercambio de inteligencia con Ucrania, una decisión que entraña importantes riesgos para la seguridad.

La medida de reconciliación de Estados Unidos se produce mientras altos funcionarios se preparan para conversaciones cruciales en Arabia Saudita, donde Ucrania podría enfrentar presiones para hacer concesiones a Rusia.

Sin embargo, el destino de un acuerdo clave sobre minerales entre Washington y Kiev todavía es incierto.

Más allá de estos desafíos, el presidente Trump expresa optimismo de que esta semana se logren avances sustanciales."

Mark Carney será el nuevo primer ministro de Canadá

"Mark Carney ha sido elegido líder del Partido Liberal de Canadá y se convertirá en el próximo primer ministro del país.

Reemplaza a Justin Trudeau, quien renunció en enero tras casi una década en el poder y una caída en su aprobación.

El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra de 59 años, conocido por su manejo de crisis, obtuvo más del 85 por ciento de los votos.

Carney, que nunca ha ocupado un cargo político, enfrenta ahora su mayor desafío. Uno de los temas clave será la respuesta de Canadá a los aranceles de EE.UU. bajo la presidencia de Donald Trump."

Irán muestra disposición para abordar preocupaciones nucleares con Estados Unidos

"Irán expresó el domingo su disposición a dialogar con Estados Unidos, pero solo si las conversaciones se centran en preocupaciones sobre la posible militarización de su programa nuclear.

La misión de Irán ante la ONU enfatizó que no negociará los objetivos de su programa nuclear con fines pacíficos.

Previamente, el líder supremo, Alí Jamenei, rechazó las propuestas de Washington para un acuerdo más amplio, afirmando que dichas negociaciones buscan limitar las capacidades misilísticas de Irán y su influencia en la región.

Jamenei subrayó que estas exigencias militares y políticas no resolverán las tensiones con Occidente."

Y por último…

Türkiye advierte contra provocaciones en Siria

"El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, advirtió sobre intentos de provocar al gobierno sirio para que abandone su política de moderación, en medio de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y seguidores del derrocado Bashar al Assad.

Hizo hincapié en la necesidad de que los alauitas, los cristianos, los drusos y los nusayris eviten caer en provocaciones.

Fidan reafirmó el compromiso de Türkiye de apoyar al nuevo gobierno de Siria en el restablecimiento de la paz.

Se realizó una cumbre en Jordania que reunió a altos funcionarios de la región y se centró en la seguridad regional, el contraterrorismo y la estabilidad de Siria."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español.