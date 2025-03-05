Escucha las noticias del día

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del miércoles 5 de marzo

Líderes árabes rechazan el plan de Trump para Gaza y ofrecen una alternativa

"Los líderes árabes se reunieron en El Cairo, donde rechazaron el plan para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en contraste respaldaron una propuesta alternativa para la reconstrucción.

La Casa Blanca desestimó el nuevo plan, calificando a Gaza de ""inhabitable"" e insistiendo en que la visión de Trump se mantiene firme.

Mientras la tregua entre Israel y Hamás continúa en terreno inestable, los líderes árabes presionan por una solución que garantice que los palestinos permanezcan en su tierra."

Opositor Lapid le exige a Netanyahu que pida disculpas por el fracaso del 7 de octubre

"El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, exigió una disculpa del primer ministro Benjamín Netanyahu por los fallos de seguridad del 7 de octubre.

""Israel ha estado despierto durante 515 días. Todavía tenemos rehenes en Gaza. Es hora de que ustedes despierten, se disculpen y asuman la responsabilidad"", dijo Lapid.

La presión sobre Netanyahu va en aumento a medida que su gobierno extremista continúa retrasando el progreso de la tregua en Gaza, mientras las familias de los rehenes israelíes exigen acciones urgentes en medio de continuas redadas en Cisjordania ocupada."

Israel somete a los palestinos a la hambruna durante el mes de Ramadán

"Tras negarse a avanzar en las negociaciones para la segunda fase del acuerdo de tregua, Israel bloqueó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, privando a los palestinos de alimentos en pleno Ramadán, un mes bendito para los musulmanes. Esta medida ha generado críticas ante la posibilidad de que Tel Aviv esté utilizando el hambre como arma de guerra.

La ONU advirtió que los precios de los alimentos en el enclave se dispararon desde el cierre de las fronteras, haciendo que la comida sea casi inaccesible. “Nuestros socios humanitarios nos informan que, tras el bloqueo de los cruces hacia Gaza, los precios de la harina y las verduras se han multiplicado por más de 100”, declaró Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, este lunes.

Además, Dujarric respondió a las acusaciones de Israel contra Hamás acerca de que el grupo desvía y vende la ayuda, algo que la organización de resistencia ha negado tajantemente. El portavoz afirmó que “nuestros colegas sobre el terreno no han informado nada al respecto”."

Trump está abierto a un acuerdo comercial con Milei y lo elogia como “un gran líder”

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que está dispuesto a firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina, y calificó al mandatario de ese país, Javier Milei, como un ""gran líder"".

Al responder a la pregunta de un periodista sobre si la Casa Blanca contemplaría un acuerdo de libre comercio con Buenos Aires, Trump sostuvo: ""Consideraré cualquier cosa"". Luego, añadió sobre Milei: ""Creo que él es genial, por cierto. Es un gran líder. Está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico. Ha rescatado a ese país (Argentina) del olvido. Sí, analizaremos las opciones"".

Por su parte, Milei reiteró este sábado, durante su discurso en la apertura anual del Congreso, que está dispuesto a avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, incluso si eso implica romper los lazos con el bloque Mercosur."

Y por último…

Trump enciende su guerra comercial con aranceles a Canadá y México

"Cumplió su advertencia: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prendió los motores de una guerra comercial al anunciar que los aranceles del 25% sobre Canadá y México entran en vigor este martes, y que los impuestos a los productos de China aumentarán del 10% al 20%. ¿La respuesta? Medidas similares de parte de los tres países.

Aunque Canadá y México intentaron negociar un acuerdo a toda velocidad para detener los aranceles durante la pausa de un mes que Trump concedió, ya el presidente había dicho desde la semana pasada que las tarifas aduaneras “seguirán adelante a tiempo, según lo programado"".

Este lunes, desde la Casa Blanca, cerró la puerta a cualquier asomo de duda o esperanza sobre otra pausa en la implementación de las tarifas aduaneras. ""No hay margen para México ni para Canadá, no. Los aranceles están listos y entran en vigor mañana"", sentenció. "

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español. Para leer más visita TRTEspanol.com