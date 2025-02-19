Starbucks pierde millones desde la ofensiva en Gaza

El CEO de Starbucks reconoció que la empresa ha sido golpeada por el boicot global tras el inicio de la ofensiva en Gaza: las ventas fuera de EE.UU. cayeron un 6% en tres meses, 2.000 empleados fueron despedidos en Oriente Medio y en diciembre perdieron 11 mil millones de dólares en valor de mercado.

Aunque Starbucks niega apoyar a Israel, su historial y las acciones de su fundador, Howard Schultz, dicen lo contrario.

Y no es la única marca en la mira: McDonald’s, Zara, Puma y más enfrentan presión por sus vínculos con Israel.