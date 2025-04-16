Joe Biden 'disparan primero, apuntan después'

Con estas palabras, el expresidente Joe Biden criticó los recortes a la Seguridad Social impulsados por la gestión de Donald Trump, en su primera aparición pública desde que dejó la Casa Blanca en enero.

Biden advirtió que las acciones del gobierno anterior no fueron errores inocentes, sino una estrategia deliberada: “quieren destruir el sistema para quedarse con el dinero”, afirmó. ¿Con qué fin? Financiar enormes recortes de impuestos que favorecen principalmente a los multimillonarios y a las grandes corporaciones, perpetuando un ciclo en el que los más poderosos siguen acumulando beneficios a costa de programas esenciales para la mayoría de los estadounidenses.

Según Biden, el objetivo de fondo es hacer permanentes los recortes fiscales aprobados en 2017, los cuales ya beneficiaron de forma desproporcionada a los sectores más ricos del país. Mientras tanto, millones de personas mayores, trabajadores jubilados y personas con discapacidad enfrentan cada vez más incertidumbre. “El resultado —dijo— es dolor innecesario y muchas noches sin dormir para la gente.”