“¡Alto al genocidio, libertad para Palestina!”

Fue el grito que lanzó una activista propalestina justo antes del Chupinazo, el estallido que cada año marca el inicio de los Sanfermines en Pamplona, una de las fiestas más emblemáticas de España. Lo hizo frente a miles de personas y cámaras de todo el mundo. Mientras tanto, en Gaza, la ofensiva israelí ya ha dejado más de 57.000 muertos. Barrios enteros reducidos a escombros, hospitales destruidos y millones de vidas desplazadas.