Trump vs Harvard

Donald Trump ha lanzado una ofensiva directa contra Harvard por negarse a acatar sus exigencias tras las protestas estudiantiles contra el genocidio en Gaza. La universidad se negó a permitir auditorías ideológicas a sus estudiantes y profesores, y ahora enfrenta la congelación de más de 2.000 millones de dólares en fondos federales. El rector respondió: “Ningún gobierno debería dictar qué enseñar ni a quién contratar.”Mientras tanto, el gobierno ya ha recortado fondos a otras universidades como Columbia, Cornell y Northwestern por motivos similares.