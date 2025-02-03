Los aranceles de Trump fortalecen el dólar

3 de febrero de 2025
¿Son los aranceles de Trump un plan para fortalecer el dólar?
Con aranceles del 25% a México y Canadá, 10% a China y posibles medidas contra la UE, el dólar se ha fortalecido.
Trump admite que esto puede afectar la economía, pero su objetivo parece ser reducir el déficit comercial y mantener el dólar fuerte.
Esto explica no solo los aranceles, sino también el recorte de fondos a la USAID.
Desde 1971, el poder de EE.UU. está ligado al dólar, y fortalecerlo es clave para su estrategia económica.
¿Funcionará este enfoque o traerá más consecuencias?