Los aranceles de Trump fortalecen el dólar

3 de febrero de 2025

¿Son los aranceles de Trump un plan para fortalecer el dólar?

Con aranceles del 25% a México y Canadá, 10% a China y posibles medidas contra la UE, el dólar se ha fortalecido.

Trump admite que esto puede afectar la economía, pero su objetivo parece ser reducir el déficit comercial y mantener el dólar fuerte.

Esto explica no solo los aranceles, sino también el recorte de fondos a la USAID.

Desde 1971, el poder de EE.UU. está ligado al dólar, y fortalecerlo es clave para su estrategia económica.

¿Funcionará este enfoque o traerá más consecuencias?

