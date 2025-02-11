POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Musk vs Altman por el control de la inteligencia artificial
01:58
EE.UU. y Canadá
Musk vs Altman por el control de la inteligencia artificial
Elon Musk ofreció 97.400 millones de dólares por OpenAI
11 de febrero de 2025

Musk vs. Altman: ¿Oferta real o solo una provocación?

Elon Musk ofreció 97.400 millones de dólares por OpenAI, pero Sam Altman lo rechazó con esta respuesta: “No, gracias, pero te podemos comprar Twitter por ese valor si quieres”.

La oferta estaba muy por debajo del valor estimado de OpenAI, lo que muchos ven como una provocación más en la rivalidad entre ambos magnates. Musk, que acusa a Altman de traicionar los principios fundacionales de OpenAI, respondió con burla: “Scam Altman”.

Pero detrás de esta disputa hay algo más grande: el dominio de la inteligencia artificial y el papel de gigantes como Microsoft y el gobierno de EE.UU. en la carrera tecnológica contra China.

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas