Diferencias de trato: detenidos palestinos vs rehenes israelíes

Imágenes impactantes muestran un marcado contraste en el trato que recibieron dos prisioneros durante su cautiverio bajo Hamás e Israel.

Alexander Troufanov, un rehén israelí capturado por Hamás el 7 de octubre de 2023, fue visto pescando y descansando en una playa de Gaza. En cambio, el palestino Nader Jamal Hussein fue liberado en un estado crítico: llegó al Hospital Europeo de Gaza con signos evidentes de tortura y desnutrición severa, incapaz de hablar.

Ambos fueron liberados el 15 de febrero en la sexta fase del intercambio de prisioneros entre Hamás e Israel.