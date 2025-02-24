¿Tendrá BlackRock un lugar en el futuro gobierno de Alemania?

¿Un exejecutivo de BlackRock como canciller de Alemania?

Si Friedrich Merz llega al poder, Alemania tendrá por primera vez a un jefe de gobierno con un pasado en la firma de inversión más poderosa del mundo.

Durante años, Merz ha transitado entre la política y el poder corporativo, representando a BlackRock, asesorando a inversores extranjeros y defendiendo la desregulación. Ahora, promete impulsar la economía alemana, pero su historial sugiere un futuro más favorable para los gigantes financieros que para los ciudadanos comunes.

¿Estamos ante un gobierno al servicio de BlackRock?