Türkiye y Siria: estabilidad y seguridad
Nueva Siria
Türkiye y Siria: estabilidad y seguridad
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente del gobierno de transición de Siria, Ahmed Al-Sharaa, se reunieron en Ankara este martes
5 de febrero de 2025

“Así como no dejamos a nuestros hermanos y hermanas sirios solos en sus momentos más desesperados y difíciles, continuaremos brindándoles el apoyo necesario en este nuevo período” - Presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente del gobierno de transición de Siria, Ahmed Al-Sharaa, se reunieron en Ankara este martes, marcando un paso histórico hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoción de la estabilidad regional.

Durante sus conversaciones, ambos líderes enfatizaron la cooperación en materia de seguridad, la recuperación económica y la reconstrucción de Siria devastada por la guerra, destacando una nueva fase de colaboración entre las dos naciones.

