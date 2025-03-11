Arrestan a líder de protestaspropalestinas en Columbia

El arresto de Mahmoud Khalil, líder de las protestas pro-Palestina en la Universidad de Columbia, ha desatado indignación y preocupación por la creciente represión contra activistas en EE.UU.

Khalil, residente permanente en el país, fue detenido por agentes de ICE en la entrada de su edificio en Nueva York, en presencia de su esposa embarazada. Inicialmente, se le informó que su visa de estudiante sería revocada, pero cuando su abogado aclaró que era titular de una green card, los agentes afirmaron que también la revocarían.

La detención se produce en un contexto de creciente represión en los campus universitarios contra estudiantes y profesores que han expresado solidaridad con Palestina. La administración de Trump ha intensificado esta persecución, amenazando con retirar hasta 400 millones de dólares en financiamiento a Columbia por lo que calificó como “falta de acción contra el antisemitismo”.

Desde octubre de 2023, la universidad ha enfrentado acusaciones de facilitar la represión de manifestantes, permitiendo el ingreso de la policía al campus y ahora colaborando con ICE en la detención de activistas. Estudiantes y docentes denuncian que Columbia ha pasado de ser una institución “cómplice” a una “colaboradora” de la agenda represiva de Trump.

Organizaciones como Jewish Voice for Peace y el American-Arab Anti Discrimination Committee han condenado la detención de Khalil, calificándola de “inconstitucional” y parte de un “manual autoritario”. Una petición exigiendo su liberación ha reunido más de un millón de firmas.Mientras Trump intensifica su ofensiva contra activistas pro-Palestina, estudiantes en Columbia y en todo EE.UU. prometen seguir protestando. “Esto solo fortalecerá nuestro movimiento”, afirman.