POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Tiroteo israelí contra palestinos en busca de ayuda humanitaria
00:21
Política
Tiroteo israelí contra palestinos en busca de ayuda humanitaria
Soldados israelíes dispararon contra cientos de personas que buscaban ayuda para comer en el corredor de Netzarim, en Gaza: 20 muertos y 124 heridos, según el hospital Al Quds.
10 de junio de 2025

Con este ataque, ya son 130 los muertos por disparos y más de 700 heridos entre quienes iban a buscar ayuda a través de la “Fundación Humanitaria de Gaza” desde que comenzó a operar el 27 de mayo.La oficina de prensa de Gaza califica estos puntos de reparto como “mataderos humanos” y pide una investigación internacional urgente y la suspensión inmediata del modelo de la Fundación, que obliga a familias hambrientas a concentrarse bajo fuego.¿Puede llamarse ayuda si llegar a ella significa jugarse la vida?

Más vídeos
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?