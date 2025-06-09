Israel secuestra flotilla humanitaria

El 9 de junio, comandos israelíes abordaron la nave en aguas internacionales y detuvieron a sus 11 tripulantes.

Entre ellos viajaba la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, un periodista independiente y voluntarios de Francia, Türkiye, España y Suecia. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, habló por teléfono con el capitán instantes antes de que se cortara la comunicación: “No hay heridos, pero estamos siendo interceptados; por favor, registren lo que ocurra”.

La ONG Freedom Flotilla Coalition denuncia que el grupo fue “secuestrado” y reclama su liberación inmediata, recordando que la misión llevaba medicamentos y suministros básicos para una población al borde de la hambruna.