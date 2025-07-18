POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Por qué Israel atacó Siria? Expansión y control
01:59
Nueva Siria
¿Por qué Israel atacó Siria? Expansión y control
Israel bombardeó Suweida y Damasco alegando “defender a los drusos” en Siria.
18 de julio de 2025

Pero detrás de este discurso, hay algo más: el viejo objetivo de controlar militarmente el sur de Siria, desde la zona clave de los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967, hasta el Monte Druso.

Aunque los drusos sirios no pidieron ayuda —y líderes drusos rechazaron la intervención—, Tel Aviv usó su nombre como justificación. Un patrón ya conocido: invocar la “protección de minorías” para atacar y avanzar su expansión territorial.

Mientras tanto, Siria denuncia los ataques como una violación de su soberanía. Analistas coinciden: Israel busca mantener a Siria dividida, débil y vulnerable. Solo así podrá mantener su control total del sur del país.

Más vídeos
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?