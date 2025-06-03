POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
La trampa de la ayuda: ¿ir por comida o morir en el intento?
01:56
Genocidio en Gaza
La “ayuda humanitaria” que Israel gestiona con la Fundación Humanitaria de Gaza se ha convertido en una trampa mortal
3 de junio de 2025

La “ayuda humanitaria” que Israel gestiona con la Fundación Humanitaria de Gaza se ha convertido en una trampa mortal: desde que el dispositivo arrancó el 27 de mayo, 102 palestinos han sido asesinados y más de 400 han resultado heridos al acercarse a los puntos de reparto, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.

Hoy, tropas israelíes mataron al menos 27 personas y dejaron casi 200 heridos junto a un centro de ayuda en Rafah.
El comisionado general de la ONU para los refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, denuncia que el mecanismo es “una trampa mortal” e insta a que la ONU retome el control de las entregas.Con todos los pasos fronterizos cerrados desde el 2 de marzo, 2,4 millones de gazatíes dependen de estas rutas militarizadas mientras la hambruna avanza.

¿Hasta cuándo la ayuda llegará escoltada por balas?

