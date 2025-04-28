POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Apagón masivo en España
01:02
España
Apagón masivo en España
Desde las calles de Barcelona, somos testigos del impacto del apagón masivo que ha dejado a millones sin electricidad
28 de abril de 2025

Desde las calles de Barcelona, somos testigos del impacto del apagón masivo que ha dejado a millones sin electricidad.

España, Portugal y Francia quedaron a oscuras tras un fallo que paralizó trenes, metros y aeropuertos, provocando un colapso total en el tráfico de ciudades como Madrid y Barcelona.

Las redes telefónicas e internet también sufrieron interrupciones generalizadas.
La Red Eléctrica de España trabaja contrarreloj para restablecer el suministro, aunque advierte que la recuperación completa podría tardar entre 6 y 10 horas.

Más vídeos
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?