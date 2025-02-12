POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Se dispara el precio de los huevos en EE.UU.
EE.UU. y Canadá
Se dispara el precio de los huevos en EE.UU.
Los huevos en EE.UU. están tan caros, que parecen de oro.
12 de febrero de 2025

Los huevos en EE.UU. están tan caros, que parecen de oro.

Ahora, seis decenas de huevos puede costar hasta 32 dólares USD. La escasez ha provocado largas filas en supermercados y compras masivas, recordando escenas de la pandemia.

¿La causa? Un brote de gripe aviar que obligó al sacrificio de 40 millones de gallinas ponedoras, desplomando la producción y disparando los costos. Y como si fuera poco, el precio del pollo también se ha disparado.

La industria avícola, clave en la economía estadounidense, enfrenta una recuperación lenta: podría tardar hasta 9 meses en normalizarse.Mientras tanto, los consumidores deben elegir entre pagar más o cambiar sus hábitos alimenticios.

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas