Se dispara el precio de los huevos en EE.UU.

12 de febrero de 2025
Los huevos en EE.UU. están tan caros, que parecen de oro.
Ahora, seis decenas de huevos puede costar hasta 32 dólares USD. La escasez ha provocado largas filas en supermercados y compras masivas, recordando escenas de la pandemia.
¿La causa? Un brote de gripe aviar que obligó al sacrificio de 40 millones de gallinas ponedoras, desplomando la producción y disparando los costos. Y como si fuera poco, el precio del pollo también se ha disparado.
La industria avícola, clave en la economía estadounidense, enfrenta una recuperación lenta: podría tardar hasta 9 meses en normalizarse.Mientras tanto, los consumidores deben elegir entre pagar más o cambiar sus hábitos alimenticios.