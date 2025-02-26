POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
La fantasía vergonzosa de Trump para Gaza
Genocidio en Gaza
La fantasía vergonzosa de Trump para Gaza
Donald Trump ha compartido un peculiar video en el que presenta su visión para transformar Gaza en un destino turístico de lujo en Oriente Medio
26 de febrero de 2025

Donald Trump ha compartido un peculiar video en el que presenta su visión para transformar Gaza en un destino turístico de lujo en Oriente Medio.

La grabación, creada con inteligencia artificial, exhibe hoteles y desarrollos exclusivos sobre lo que hoy son escombros producto de la guerra. Entre las imponentes estructuras resalta una estatua dorada del expresidente de EE.UU., mientras que Elon Musk, su influyente aliado, aparece disfrutando de este supuesto paraíso vacacional.

El video ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios lo han calificado de insensible y grotesco, acusando a Trump de banalizar el sufrimiento de la población palestina.

Más vídeos
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas