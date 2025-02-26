La fantasía vergonzosa de Trump para Gaza

Donald Trump ha compartido un peculiar video en el que presenta su visión para transformar Gaza en un destino turístico de lujo en Oriente Medio.

La grabación, creada con inteligencia artificial, exhibe hoteles y desarrollos exclusivos sobre lo que hoy son escombros producto de la guerra. Entre las imponentes estructuras resalta una estatua dorada del expresidente de EE.UU., mientras que Elon Musk, su influyente aliado, aparece disfrutando de este supuesto paraíso vacacional.

El video ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios lo han calificado de insensible y grotesco, acusando a Trump de banalizar el sufrimiento de la población palestina.