Prisioneros palestinos vs Rehenes israelíes

Por decimocuarto día consecutivo, las fuerzas de ocupación israelíes continúan su agresión contra Yenín, detonando 20 edificios en la parte oriental del asentamiento, lo que causó daños al hospital gubernamental.

Además, periodistas fueron atacados mientras cubrían los hechos en el terreno.

Hasta ahora, la ofensiva sobre Yenín ha dejado 25 palestinos asesinados, decenas de heridos y detenidos, así como la demolición de viviendas que ha provocado el desplazamiento forzado de 15.000 personas.

El alcalde de Yenín advierte sobre una crisis humanitaria, mientras la ocupación sigue enviando refuerzos y arrasando barrios enteros.