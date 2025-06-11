Mike Huckabee: un Estado palestino en otro país musulmán

Con esa lógica, el enviado de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee, sugirió que un futuro Estado palestino no tiene por qué ubicarse en Palestina—“todas las opciones deberían estar sobre la mesa”, dijo. Para él es un asunto religioso, no territorial.

El periodista palestino Ahmed Alnaouq le responde:

“No es una guerra religiosa. Es la lucha de un pueblo colonizado que lleva 77 años bajo bloqueo, asedio y ocupación.”

Desde la Nakba de 1948, más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras. Hoy siguen enfrentando apartheid, limpieza étnica y un genocidio que usa el hambre como arma.

¿Puede llamarse ‘solución’ desplazar de nuevo a quienes ya fueron despojados una vez?