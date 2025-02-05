'Estados Unidos tomará Gaza'

POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
EE.UU. y Canadá
Declaraciones controvertidas de Trump sobre Gaza
5 de febrero de 2025

“Todos con los que he hablado están encantados con la idea de que Estados Unidos tome posesión de ese territorio (refiriéndose a Gaza)”

Durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que “EE.UU. asumirá el control de Gaza”, sugiriendo que Washington jugaría un papel directo en la administración del enclave palestino.

Sus comentarios llegaron poco después de proponer el reasentamiento permanente de la población palestina fuera de Gaza, una idea que ha generado una fuerte condena internacional. La declaración de Trump marca un giro drástico en la política estadounidense respecto a la ofensiva israelí y abre interrogantes sobre el futuro de la región.

