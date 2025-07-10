POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Qué mensaje hay detrás de NuevaYol?
¿Qué mensaje hay detrás de NuevaYol?
¿Qué hace esa bandera en la Estatua de la Libertad? En su nuevo video NUEVAYoL, Bad Bunny no solo canta: lanza un mensaje potente sobre colonialismo, historia y resistencia puertorriqueña
10 de julio de 2025

¿Qué hace esa bandera en la Estatua de la Libertad? En su nuevo video NUEVAYoL, Bad Bunny no solo canta: lanza un mensaje potente sobre colonialismo, historia y resistencia puertorriqueña. La bandera que ondea no es cualquier bandera: es la versión independentista de Puerto Rico, símbolo de una protesta histórica en 1977, cuando activistas tomaron la Estatua de la Libertad para denunciar el estatus colonial de la isla. Hoy, 47 años después, Bad Bunny la devuelve al centro del escenario. Porque Puerto Rico sigue sin independencia, sin voto presidencial y con una voz silenciada en el Congreso.Y tú, ¿sabías esta historia?

