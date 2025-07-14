POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Spotify financia la guerra y el genocidio?
01:37
Genocidio en Gaza
¿Spotify financia la guerra y el genocidio?
¿Qué tiene que ver Spotify con la guerra y la ocupación en Palestina? Mucho más de lo que parece
14 de julio de 2025

¿Qué tiene que ver Spotify con la guerra y la ocupación en Palestina?
Mucho más de lo que parece. Daniel Ek, CEO y fundador de Spotify, ha invertido más de 800 millones de dólares en Helsing, una empresa que desarrolla inteligencia artificial para la guerra, drones de ataque y software militar.


¿Con qué dinero? Con la venta de acciones de Spotify. Y no lo hace solo: detrás están fondos como BlackRock y Vanguard, grandes inversores en empresas que se lucran con el desplazamiento forzado de palestinos y el asedio a Gaza.

Mientras millones escuchan música cada día, los beneficios ayudan a sostener industrias de vigilancia, ocupación y exterminio. Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos: ¿a quién le estamos financiando la próxima guerra cuando usamos Spotify?

Más vídeos
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?