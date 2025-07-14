¿Spotify financia la guerra y el genocidio?

¿Qué tiene que ver Spotify con la guerra y la ocupación en Palestina?

Mucho más de lo que parece. Daniel Ek, CEO y fundador de Spotify, ha invertido más de 800 millones de dólares en Helsing, una empresa que desarrolla inteligencia artificial para la guerra, drones de ataque y software militar.



¿Con qué dinero? Con la venta de acciones de Spotify. Y no lo hace solo: detrás están fondos como BlackRock y Vanguard, grandes inversores en empresas que se lucran con el desplazamiento forzado de palestinos y el asedio a Gaza.

Mientras millones escuchan música cada día, los beneficios ayudan a sostener industrias de vigilancia, ocupación y exterminio. Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos: ¿a quién le estamos financiando la próxima guerra cuando usamos Spotify?