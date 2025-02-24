Erdogan llama a la paz en Ucrania

“Seguimos apoyando firmemente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.”

Con estas palabras, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, envió un mensaje al pueblo ucraniano en el tercer aniversario del inicio de la guerra.

Desde el comienzo del conflicto, Türkiye ha intentado mantener un delicado equilibrio: como miembro de la OTAN, ha respaldado la soberanía de Ucrania, pero también ha mantenido relaciones con Rusia, facilitando negociaciones y acuerdos como el pacto de granos del Mar Negro.

Ahora, en un momento clave de la guerra, Erdogan reafirma su apoyo a Kiev, destacando la importancia de una paz justa y duradera.