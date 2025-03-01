El mundo sin palabras

Palestinos desplazados soportan duro invierno en tiendas improvisadas. El Ministerio de Salud de Gaza informó este miércoles 26 de febrero que al menos siete niños han muerto por hipotermia en las dos últimas semanas, en medio del invierno y las condiciones precarias de los palestinos que han quedado sin hogar tras la reciente escalada de los ataques israelíes en el enclave. La cifra aumentó luego de que las autoridades sanitarias confirmaran la muerte de otra menor, identificada como Sila Abdelqader, por la misma condición.

El Ejército israelí impide el regreso a los palestinos a Yenín. Por primera vez en más de 20 años Israel envió tanques a la zona ocupada de la región palestina. Esto sucede el mismo día en el que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que la incursión militar en el norte de Cisjordania ocupada, que inició a mediados de enero, se prolongará durante el 2025 y que los 40 mil desplazados que estaban en tres campos de refugiados no podrán volver.

Un masivo apagón dejó sin electricidad al 80% de los hogares en Chile, afectando a ocho millones de clientes desde las 15:16 del martes. La interrupción, que se extendió desde Arica hasta Los Lagos, llevó al Gobierno de Gabriel Boric a decretar estado de excepción por catástrofe y toque de queda entre las 22:00 y las 6:00. Aún se desconocen las causas del corte, mientras 3.000 militares han sido desplegados para garantizar la seguridad en medio de calles desiertas que evocan recuerdos de la pandemia.

Un mono aullador rojo, rescatado del tráfico ilegal, se recupera en el CAV del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El equipo veterinario, zootécnico y biológico recibió al mono aullador e identificaron que era un macho joven que había vivido en cautiverio pues, a pesar de ser un animal silvestre, tenía un alto grado de mansedumbre y llegó con una lesión grave en su dentadura