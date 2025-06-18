POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Netanyahu: instigador de guerras
Conoce al hombre que empuja a las naciones a la guerra: tres décadas de discursos bélicos de Benjamin Netanyahu
18 de junio de 2025

Conoce al hombre que empuja a las naciones a la guerra: tres décadas de discursos bélicos de Benjamin Netanyahu. Desde que llegó al poder —y ya lleva el gobierno más largo de la historia israelí—, Netanyahu ha acelerado los asentamientos en Cisjordania ocupada, encabezado ofensivas militares sobre Gaza desde 2008 y llevado el fuego a Siria, Líbano e Irán con golpes encubiertos y bombardeos directos.La ofensiva genocida iniciada en 2023 en Gaza supera 55.000 muertos y le ha valido una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Mientras lidia con un juicio por corrupción, su receta no cambia: mantener la región en llamas para seguir atornillado al poder.

