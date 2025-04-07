¿Qué quiere cambiar Trump con la guerra de aranceles?

Trump no solo quiere “salvar” la economía de EE.UU., quiere cambiar por completo las reglas del juego. Durante décadas, Washington construyó un sistema económico global a su medida: el dólar en el centro, fábricas fuera, libre comercio y el poder de Wall Street. Pero ahora que ese modelo ya no lo favorece, propone una “cura” radical: aranceles, reindustrialización y una nueva política monetaria que recuerda a las que antes criticaba. Con ellos pretende forzar un nuevo orden económico donde EE.UU. dicte las reglas otra vez.

Pero el mundo ha cambiado… ¿Podrá imponerlas de nuevo?