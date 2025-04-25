POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Activista pro-Palestina grita "nazi" a Ben-Gvir
00:35
Genocidio en Gaza
Activista pro-Palestina grita "nazi" a Ben-Gvir
Un activista pro-Palestina interrumpió un almuerzo organizado para el ministro israelí Itamar Ben-Gvir en Nueva York
25 de abril de 2025

“Tu campaña de genocidio y apartheid está condenada al fracaso”

Un activista pro-Palestina interrumpió un almuerzo organizado para el ministro israelí Itamar Ben-Gvir en Nueva York y le gritó que “será recordado como un nazi, y que Palestina será libre”.“

El mundo está con Palestina y con la resistencia”, dijo más tarde a nuestro canal, tras difundir el video de su protesta.“Itamar Ben-Gvir es un criminal de guerra. Representa a un régimen de apartheid genocida. No es bienvenido en Nueva York, y vamos a dejarle claro que aquí no tiene cabida”, añadió

