La Unión Europea y cuatro países sudamericanos han sellado un controvertido acuerdo comercial que, aunque promete ser transformador, enfrenta una fuerte oposición de Francia y numerosos agricultores europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pacto el viernes en Uruguay, durante una cumbre del bloque Mercosur, que incluye a Brasil, Argentina y Paraguay.

"Este es un acuerdo beneficioso para ambas partes", afirmó Von der Leyen, calificándolo como un "hito histórico" tras casi un cuarto de siglo de negociaciones. El tratado contempla la creación de una vasta zona de libre comercio que abarcaría a más de 700 millones de personas.

Sin embargo, su implementación aún depende de la aprobación de al menos 15 de los 27 estados miembros de la UE, que deben representar el 65 % de la población del bloque, así como del visto bueno del Parlamento Europeo.

Von der Leyen destacó la relevancia del acuerdo en un contexto global adverso: "Construimos puentes comerciales en un momento en el que soplan vientos fuertes hacia el aislamiento y la fragmentación".

No obstante, la reacción no tardó en llegar. El grupo de agricultores europeos COPA-COGECA reiteró su oposición y convocó una protesta en Bruselas el próximo lunes.

En un comunicado, la organización pidió a los países de la UE y al Parlamento Europeo que "desafíen firmemente los términos de este acuerdo".

Francia, sacudida por sucesivas protestas de agricultores que temen que el acuerdo genere una competencia desleal, ha tratado de consolidar una minoría de bloqueo dentro de la UE, y ha encontrado aliados en Polonia.

Además, fuentes del gobierno italiano afirman que Roma cree que "no se dan las condiciones" para respaldar el acuerdo. Los Países Bajos y Austria también han expresado sus reservas.

"Hoy no es el final de la historia... Esto sólo compromete a la Comisión, no a los Estados miembros (de la UE)", declaró a la agencia AFP la ministra francesa de Comercio, Sophie Primas.

En contraste, Alemania, ansiosa por abrir oportunidades comerciales en medio del pesimismo para su sector manufacturero, se había pronunciado firmemente a favor del acuerdo UE-Mercosur, al igual que España.