“Vinieron por las series. Se quedaron por el idioma”. Este bien podría ser el lema para la lengua turca, a medida que las series de televisión y las películas producidas en Türkiye siguen conquistando silenciosamente hogares en todos los continentes, y han creado un inesperado ejército de lingüistas aficionados que se instruyen con subtítulos.
Ahora, por primera vez, se abre la oportunidad de transformar la curiosidad cultural casual en un título académico formal, sin importar de dónde vengan los estudiantes: desde África hasta América Latina.
El Programa de Lengua y Cultura Turca de la Universidad Anadolu, con sede Eskisehir, se lanzó a través de su sistema de educación abierta para explicar nuevos caminos académicos.
Esta nueva iniciativa representa una expansión significativa en la misión de la universidad por conectar la lengua turca con estudiantes de todo el mundo, ofreciendo una experiencia accesible y orientada académicamente a alumnos internacionales.
El nuevo programa de dos años de duración entrega el título de grado asociado y aprovecha las tecnologías digitales para eliminar las barreras geográficas, proporcionando a estudiantes de todo el mundo una base completa en lengua y literatura turcas.
Diseñado con flexibilidad, el programa está dirigido a estudiantes internacionales y a aquellos con doble nacionalidad que buscan una enseñanza de turco de alta calidad a nivel universitario.
Cuando la excelencia se une a la innovación
Al programa lo caracterizan sus cursos desarrollados por destacados académicos, que además incluyen materiales audiovisuales de alta calidad y recursos de aprendizaje interactivos.
Este modelo pionero se orienta a elevar la enseñanza del idioma turco a nivel universitario, diferenciándose de otros cursos de idiomas tradicionales.
Y además ofrece una novedad llamativa: los estudiantes que completan la fase preparatoria pueden acceder directamente a uno de los 50 programas de lengua turca de la Universidad Anadolu. Esta estrategia eleva el Programa de Lengua y Cultura Turca de un curso de idiomas independiente a una puerta de acceso a otras actividades académicas, con certificación oficial del dominio de la lengua turca por parte de los estudiantes.
La plataforma digital de aprendizaje de la universidad, Anadolum eCampus, es la columna vertebral de la experiencia de aprendizaje internacional.
Esta plataforma integral combina un sistema de gestión del aprendizaje, sesiones en directo a través de seminarios virtuales, una aplicación móvil y evaluaciones de los alumnos. Los estudiantes obtienen acceso ilimitado al contenido del curso, resúmenes de unidades, ejercicios y preguntas de exámenes anteriores, al tiempo que mantienen una interacción directa con los instructores a través de clases en directo.
El soporte móvil garantiza que el aprendizaje pueda continuar en cualquier momento y lugar.
Basados en un éxito ya comprobado
La Universidad Anadolu aporta su experiencia a esta iniciativa global, tras haber logrado un éxito sobresaliente con sus programas de certificados turcos en el extranjero. Estos esfuerzos ya han ayudado a miles de participantes nativos a mejorar su competencia lingüística y reforzar su identidad cultural.
El nuevo programa aspira a llegar a un público más amplio, que trascienda los ciudadanos y personas de origen turco e incluya a extranjeros que aprenden el turco como segunda lengua.
De hecho, la universidad ya se ha consolidado como una institución preferida por los estudiantes internacionales, especialmente los procedentes de África.
Tras el lanzamiento del Programa de Extensión a África del Consejo de Educación Superior, el número de estudiantes africanos que llegan a Türkiye ha aumentado sustancialmente. La Universidad Anadolu ha proporcionado servicios de docencia a varios países africanos desde 2021 y acoge regularmente programas internacionales relacionados con el continente.
El compromiso de la universidad con la educación en África se refleja incluso en sus infraestructuras, que incluyen centros de exámenes en Dakar, capital de Senegal, y Kampala, en Uganda.
Las facultades de educación abierta, economía y administración de empresas imparten programas con asignaturas que incluyen la historia de África y el impacto del colonialismo portugués, español, británico y francés en el continente.
Una visión global del turco
"Nuestro objetivo es enseñar turco a través de un sistema de educación abierta. La matrícula para el Programa de Lengua y Cultura Turca comenzará por primera vez este año. Buscamos ofrecer enseñanza de turco de nivel académico a personas familiarizadas con el idioma a través de series de televisión o películas, y promover la lengua y la cultura turcas en todo el mundo", explica el rector de la Universidad Anadolu, Yusuf Adiguzel, a TRT Afrika.
La magnitud de la iniciativa es asombrosa. Los planes para una campaña mundial de lengua turca se extenderá a más de 100 países y a más de 60 centros de examen en los siete continentes.
Esta expansión se basa en casi medio siglo de experiencia del Sistema de Educación Abierta de la Universidad Anadolu, creado en 1982 y reconocido como uno de los tres mejores del mundo. Hasta la fecha ha tenido más de 4,2 millones de graduados.
“Ahora estamos ampliando este casi medio siglo de experiencia al mundo a través del Programa de Lengua y Cultura Turca”, explica Adiguzel. "Nuestros estudiantes internacionales podrán matricularse en este y otros cuatro programas. Además, estamos organizando campañas mundiales en colaboración con socios internacionales para promocionar aún más el programa. Nuestro lema es: 'Enseñarle turco al mundo'".