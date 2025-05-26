“Vinieron por las series. Se quedaron por el idioma”. Este bien podría ser el lema para la lengua turca, a medida que las series de televisión y las películas producidas en Türkiye siguen conquistando silenciosamente hogares en todos los continentes, y han creado un inesperado ejército de lingüistas aficionados que se instruyen con subtítulos.

Ahora, por primera vez, se abre la oportunidad de transformar la curiosidad cultural casual en un título académico formal, sin importar de dónde vengan los estudiantes: desde África hasta América Latina.

El Programa de Lengua y Cultura Turca de la Universidad Anadolu, con sede Eskisehir, se lanzó a través de su sistema de educación abierta para explicar nuevos caminos académicos.

Esta nueva iniciativa representa una expansión significativa en la misión de la universidad por conectar la lengua turca con estudiantes de todo el mundo, ofreciendo una experiencia accesible y orientada académicamente a alumnos internacionales.

El nuevo programa de dos años de duración entrega el título de grado asociado y aprovecha las tecnologías digitales para eliminar las barreras geográficas, proporcionando a estudiantes de todo el mundo una base completa en lengua y literatura turcas.

Diseñado con flexibilidad, el programa está dirigido a estudiantes internacionales y a aquellos con doble nacionalidad que buscan una enseñanza de turco de alta calidad a nivel universitario.

Cuando la excelencia se une a la innovación



Al programa lo caracterizan sus cursos desarrollados por destacados académicos, que además incluyen materiales audiovisuales de alta calidad y recursos de aprendizaje interactivos.

Este modelo pionero se orienta a elevar la enseñanza del idioma turco a nivel universitario, diferenciándose de otros cursos de idiomas tradicionales.

Y además ofrece una novedad llamativa: los estudiantes que completan la fase preparatoria pueden acceder directamente a uno de los 50 programas de lengua turca de la Universidad Anadolu. Esta estrategia eleva el Programa de Lengua y Cultura Turca de un curso de idiomas independiente a una puerta de acceso a otras actividades académicas, con certificación oficial del dominio de la lengua turca por parte de los estudiantes.

La plataforma digital de aprendizaje de la universidad, Anadolum eCampus, es la columna vertebral de la experiencia de aprendizaje internacional.

Esta plataforma integral combina un sistema de gestión del aprendizaje, sesiones en directo a través de seminarios virtuales, una aplicación móvil y evaluaciones de los alumnos. Los estudiantes obtienen acceso ilimitado al contenido del curso, resúmenes de unidades, ejercicios y preguntas de exámenes anteriores, al tiempo que mantienen una interacción directa con los instructores a través de clases en directo.

El soporte móvil garantiza que el aprendizaje pueda continuar en cualquier momento y lugar.