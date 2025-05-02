Cientos de miles de cubanos se han unido a la manifestación del 1 de mayo en La Habana para protestar contra el embargo comercial de Estados Unidos a la isla, que dura ya más de seis décadas, y contra las restricciones impuestas por Washington a sus misiones médicas internacionales.

La manifestación del jueves fue la primera gran manifestación desde 2022. El país, sumido en una profunda crisis económica, ha sido escenario de varias protestas de menor envergadura por la agobiante escasez de combustible.

En este contexto, los manifestantes colmaron la amplia avenida que va desde el emblemático Malecón habanero hasta la sede del gobierno en la Plaza de la Revolución.

Además, un grupo de médicos y enfermeras desfiló frente al monumento al héroe nacional José Martí, coreando consignas como “Abajo el bloqueo” y “Viva Cuba libre”.

Entre los asistentes se encontraban el expresidente Raúl Castro, hermano del fallecido líder Fidel Castro, y el actual mandatario Miguel Díaz-Canel.

Sanciones de Trump sobre la isla