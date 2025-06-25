POLÍTICA
BRICS piden frenar violencia en Oriente Medio y plantean zona libre de armas nucleares en la región
El bloque de los BRICS expresó su “profunda preocupación” por los ataques que sufrieron instalaciones nucleares de Irán esta semana, y advirtió sobre los riesgos que representa el “ciclo de violencia” en Oriente Medio.
Fotografía de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al asumir la presidencia de los BRICS. / EFE
25 de junio de 2025

Con un llamado a “romper el ciclo de violencia” en Oriente Medio, justo después de que se anunciara el alto el fuego entre Israel e Irán, el bloque BRICS alertó sobre el riesgo que corre la región si se aleja de la vía diplomática.

“De cara a las tensiones crecientes con consecuencias impredecibles para la paz y la seguridad internacional, así como para la economía mundial, subrayamos la necesidad urgente de romper el ciclo de violencia y restaurar la paz", señaló el comunicado de los BRICS, que lleva las siglas de sus miembros fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

"Llamamos a todas las partes a entablar el diálogo y la diplomacia, con miras a desescalar la situación y resolver sus diferencias por métodos pacíficos", insistió.

La declaración además rechazó los ataques de EE.UU. e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán, miembro del bloque desde el año pasado, al señalar que “constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”. 

En ese sentido, los BRICS destacaron que “la seguridad y la protección nucleares deben respetarse siempre, incluso en conflictos armados, para proteger a las personas y al medioambiente”. De ahí que hayan planteado la "necesidad de establecer una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva” en la región.

El bloque, actualmente presidido por Brasil, también pidió a la comunidad internacional "apoyar y facilitar" los procesos de diálogo y defender el derecho internacional.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos

Aunque el comunicado se emitió después del alto el fuego entre Israel e Irán, no hace una referencia directa a la tregua. 

La tensión en Oriente Medio se intensificó drásticamente el domingo después de que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán. Los ataques de Washington representaron una grave escalada en el conflicto entre Teherán y Tel Aviv, desatado tras una operación militar israelí contra Irán el 13 de junio, por lo que Irán respondió con represalias.

Tras el ataque a sus instalaciones nucleares, Irán lanzó una andanada de misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid en Qatar el lunes. El Comando Central de EE.UU. (Centcom) afirmó que las fuerzas estadounidenses, junto con Qatar, se defendieron con éxito del ataque, confirmando que no hubo bajas entre el personal de ninguno de los dos países.

¿Qué son los BRICS?

Los BRICS estuvieron conformados originalmente por Brasil, Rusia, India y China, y en 2010 se incorporó Sudáfrica como miembro pleno. En los últimos años, el bloque se ha ampliado con la incorporación de Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia, esta última admitida como miembro pleno en enero de 2025.

Fundado como grupo de coordinación en 2009, el bloque se ha consolidado como una potencia económica y geopolítica alternativa al orden liderado por Occidente. Actualmente representa más del 45% de la población mundial y alrededor del 32% del PIB global medido en paridad de poder adquisitivo, superando en este indicador al G7.

El grupo busca promover un orden mundial más inclusivo, impulsar el comercio en monedas locales y fortalecer instituciones propias como el Nuevo Banco de Desarrollo, en oposición al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. También mantiene en discusión proyectos como la creación de una moneda común, aunque todavía en fases muy preliminares.

La coherencia y eficacia de esta alianza se pondrá a prueba en la próxima cumbre del bloque, que se celebrará los días 6 y 7 de julio de 2025 en Río de Janeiro, bajo la presidencia de Brasil.


FUENTE:TRT Español y agencias
