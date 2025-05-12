El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que esperará personalmente este jueves en Estambul a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, con el objetivo de reanudar las conversaciones de paz y avanzar hacia el fin de la guerra. La declaración se produjo tras la propuesta del líder del Kremlin de retomar el diálogo en la ciudad turca. El encuentro puede marcar un punto de inflexión en el proceso diplomático, que muestra señales de reactivación tras meses de estancamiento.
“Estaré esperando a Putin en Türkiye el jueves. Personalmente. Espero que esta vez los rusos no busquen excusas”, escribió Zelenskyy este domingo en X. “Esperamos un alto el fuego completo y duradero a partir de mañana (lunes), para sentar las bases necesarias para la diplomacia”, sostuvo. Y añadió que “no tiene sentido seguir con los asesinatos”.
La propuesta de Putin se conoció la semana, cuando aseguró que Rusia está dispuesta a retomar las negociaciones directas con Ucrania en Estambul a partir del 15 de mayo.
Türkiye respalda la iniciativa
Este domingo, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una llamada telefónica con Putin, en la que expresó su satisfacción por la declaración del Kremlin para reanudar las negociaciones de paz. La comunicación se produjo tras una conferencia de prensa en Moscú, y se espera que este lunes vuelvan a dialogar.
“Nos complace escuchar que hay voluntad de continuar las negociaciones”, señaló el mandatario, destacando su disposición a albergar los encuentros.
Estambul ya había sido sede de una ronda de diálogo en marzo de 2022, pocas semanas después del inicio de la guerra, aunque en ese momento no se logró ningún acuerdo.
Türkiye mantiene buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania, lo que la posiciona como un actor clave en la búsqueda de una resolución al conflicto. Erdogan, un mediador experimentado, ha demostrado en múltiples ocasiones su disposición a hacer todo lo posible para lograr una solución pacífica.
La atención global se centra ahora en lo que ocurra este jueves en Estambul, donde podría abrirse una nueva oportunidad para frenar una guerra que ya ha dejado decenas de miles de muertos.
Trump: “Tengan la reunión, ¡ya!”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Zelenskyy a aceptar la propuesta de Putin. En una publicación en X, escribió: “El presidente Putin de Rusia no quiere solo un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, sino que quiere reunirse el jueves, en Türkiye, para negociar un posible fin al baño de sangre”.
“Ucrania debería aceptar esto inmediatamente... Empiezo a dudar que Ucrania quiera llegar a un acuerdo con Putin, quien está demasiado ocupado celebrando la victoria de la Segunda Guerra Mundial... ¡Tengan la reunión, ya!”, añadió.
Expectativa mundial por la reunión
Medios de todo el mundo informaron sobre el anuncio de Zelenskyy con diversos titulares y noticias de última hora, aunque cautelosos ante la confirmación final del encuentro. Destacaron el potencial que tendría una reunión presencial entre los presidentes de Rusia y Ucrania, remarcando que el encuentro en Estambul sería un paso clave en el conflicto.
El medio estadounidense The New York Times señaló que el anunció de Zelenskyy en X no dejó claro si su participación dependerá de que Rusia acepte primero una tregua, aunque reiteró el pedido para que cese la ofensiva y se abra paso a la diplomacia.
Axios, también con sede en EE.UU., tituló: "Zelenskyy viajará a Türkiye para posibles conversaciones con Putin", citando a un funcionario ucraniano que aseguró que el presidente estará en Estambul este jueves, incluso si Rusia no acuerda un alto el fuego este lunes.
La Agencia Nacional de Información de Ucrania (Ukrinform) reoirrpi que Zelenskyy espera que Rusia implemente un alto el fuego y que estará en Türkiye el 15 de mayo para recibir a Putin. También el medio ucraniano Kyiv Independent publicó: "Zelenskyy, listo para reunirse con Putin en Türkiye y pide alto el fuego inmediato".
The Moscow Times, periódico diario de lengua inglesa que se edita en la ciudad de Amsterdam, tituló: "Trump insta a Ucrania a aceptar conversaciones con Rusia". También citó la frase de Zelenskyy: "Estaré esperando a Putin en Türkiye el jueves".
Por su parte, la cadena qatarí Al Jazeera eligió como titular: "Zelenskyy espera una tregua y dice que se reunirá ‘personalmente’ con Putin en Türkiye", resaltando que el líder ucraniano insiste en un alto el fuego temporal antes de cualquier diálogo directo.
El británico The Independent citó la publicación de Zelenskyy: "Estaré esperando a Putin en Türkiye el jueves. Personalmente. Espero que esta vez los rusos no busquen excusas". The Sunday Times, por su parte, destacó que Zelenskyy aceptó participar en las conversaciones, que podrían convertirse en el primer cara a cara entre ambos líderes desde 2022.
El periódico español El País tituló: “Zelenski reta a Putin a un cara a cara el jueves en Türkiye si este acepta un alto el fuego”.
El medio argentino Infobae aseguró que “Zelensky espera que Putin confirme un alto el fuego de 30 días a partir del lunes y aseguró que Ucrania está lista para reunirse”, añadiendo que Erdogan afirmó que los esfuerzos para poner fin a la guerra de Ucrania se encuentran en un “punto de inflexión”.
CNN en Español, por su parte, indicó que “Putin debe acordar un alto el fuego antes de mantener conversaciones "directas" con Ucrania, dicen aliados de Kyiv” y que “Zelensky ofrece a Putin la primera reunión de la guerra”.