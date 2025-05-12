El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció que esperará personalmente este jueves en Estambul a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, con el objetivo de reanudar las conversaciones de paz y avanzar hacia el fin de la guerra. La declaración se produjo tras la propuesta del líder del Kremlin de retomar el diálogo en la ciudad turca. El encuentro puede marcar un punto de inflexión en el proceso diplomático, que muestra señales de reactivación tras meses de estancamiento.

“Estaré esperando a Putin en Türkiye el jueves. Personalmente. Espero que esta vez los rusos no busquen excusas”, escribió Zelenskyy este domingo en X. “Esperamos un alto el fuego completo y duradero a partir de mañana (lunes), para sentar las bases necesarias para la diplomacia”, sostuvo. Y añadió que “no tiene sentido seguir con los asesinatos”.

La propuesta de Putin se conoció la semana, cuando aseguró que Rusia está dispuesta a retomar las negociaciones directas con Ucrania en Estambul a partir del 15 de mayo.

Türkiye respalda la iniciativa

Este domingo, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una llamada telefónica con Putin, en la que expresó su satisfacción por la declaración del Kremlin para reanudar las negociaciones de paz. La comunicación se produjo tras una conferencia de prensa en Moscú, y se espera que este lunes vuelvan a dialogar.

“Nos complace escuchar que hay voluntad de continuar las negociaciones”, señaló el mandatario, destacando su disposición a albergar los encuentros.

Estambul ya había sido sede de una ronda de diálogo en marzo de 2022, pocas semanas después del inicio de la guerra, aunque en ese momento no se logró ningún acuerdo.

Türkiye mantiene buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania, lo que la posiciona como un actor clave en la búsqueda de una resolución al conflicto. Erdogan, un mediador experimentado, ha demostrado en múltiples ocasiones su disposición a hacer todo lo posible para lograr una solución pacífica.

La atención global se centra ahora en lo que ocurra este jueves en Estambul, donde podría abrirse una nueva oportunidad para frenar una guerra que ya ha dejado decenas de miles de muertos.

Relacionado TRT Global - Türkiye lista para mediar en las negociaciones Rusia-Ucrania, asegura Erdogan a Putin y Macron

Trump: “Tengan la reunión, ¡ya!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Zelenskyy a aceptar la propuesta de Putin. En una publicación en X, escribió: “El presidente Putin de Rusia no quiere solo un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, sino que quiere reunirse el jueves, en Türkiye, para negociar un posible fin al baño de sangre”.

“Ucrania debería aceptar esto inmediatamente... Empiezo a dudar que Ucrania quiera llegar a un acuerdo con Putin, quien está demasiado ocupado celebrando la victoria de la Segunda Guerra Mundial... ¡Tengan la reunión, ya!”, añadió.