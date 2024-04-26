Nicaragua prevé mantener su crecimiento económico entre un 3,5 por ciento y un 4,5 por ciento para el año 2024, según ha informado el Banco Central de Nicaragua (BCN).

En esta línea, el BCN indica que el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene en el mismo rango que la proyección de enero, con una estabilidad prevista en el mercado laboral, estimando una tasa de desempleo promedio entre el tres por ciento y el 3,5 por ciento.

Los indicadores macroeconómicos del primer trimestre de 2024 muestran un buen desempeño continuo en la economía de Nicaragua, reflejado en un crecimiento sostenido, especialmente en actividades como hoteles, restaurantes, comercio y construcción, entre otras.

"Las condiciones domésticas y externas permanecen propicias para que la economía crezca en 2024 conforme lo esperado. Así, el mercado laboral continúa estable, con una baja tasa de desempleo, la inflación nacional muestra una desaceleración gradual inducida en parte por la reducción de las presiones externas, continúa el dinamismo de la intermediación financiera con los depósitos y el crédito creciendo a tasas de dos dígitos", señala el reporte del banco central nicaragüense.