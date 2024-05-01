El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitó a TRT por su aniversario número 60.

“Envío mis felicitaciones más cálidas por el aniversario número 60 de la fundación de la Corporación Turca de Radio y Televisión, que ha servido a nuestros ciudadanos con un periodismo responsable, imparcial y centrado en principios”.

“TRT, con su estructura institucional robusta y eficiente que utiliza todas las nuevas oportunidades de los medios digitales, continúa haciéndonos sentir orgullosos con sus logros en el sector de las comunicaciones”, añadió Erdogan.

También señaló que “TRT, consciente del servicio público de los medios de comunicación, continúa difundiendo los valores, la historia, la cultura, la fortaleza y la voz de nuestro país a nivel mundial a través de su estructura y experiencia pionera en los medios de comunicación”.