Cientos de estudiantes se manifestaron en México y Cuba esta semana a favor de Palestina y pidieron por la ruptura de los vínculos de sus universidades con Israel. Además, expresaron su solidaridad con las dos mil personas arrestadas por protestar por esta causa en Estados Unidos.

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande del país, los estudiantes colocaron este jueves tiendas de campaña y banderas palestinas ante la sede central de la institución, ubicada en Ciudad de México.

El pasado 30 de abril se celebró una asamblea entre "estudiantes, docentes y la comunidad civil organizada" donde acordaron la creación de la acampada, según explicaron representantes de esta asamblea en una conferencia de prensa.

"Hemos decidido construir un campamento en Ciudad Universitaria abierto a toda la comunidad y conjuntar esfuerzos para denunciar el genocidio en contra del pueblo palestino", detallaron.

Los vocales organizaron sus peticiones en varios "puntos de lucha", que van desde el "alto al genocidio" hasta la "ruptura de relaciones académicas" de la UNAM con centros y empresas israelíes.

Además, los manifestantes piden al Gobierno mexicano que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

Manifestaciones pacíficas y diálogo

Los estudiantes han reivindicado las "intenciones pacíficas" del campamento y se mostraron confiados en que "se pueda abrir un diálogo antes de que suceda alguna acción violenta", aunque no descartaron la posibilidad de que las autoridades los desalojen.

Por su parte, la rectoría de la UNAM emitió un comunicado en el que reconoce que el campamento propalestino se colocó de "manera respetuosa y ordenada", y adelantó que será respetado siempre y cuando no atente contra el orden y los derechos de otros universitarios.