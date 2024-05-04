AMÉRICA LATINA
5 MIN DE LECTURA
Protestas de estudiantes a favor de Palestina se extienden a México y Cuba
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de La Habana se sumaron a las manifestaciones que condenan los ataques de Israel en Gaza.
Protestas de estudiantes a favor de Palestina se extienden a México y Cuba
Las protestas en apoyo a Gaza se extendieron a América Latina. / Foto: Getty Images
4 de mayo de 2024

Cientos de estudiantes se manifestaron en México y Cuba esta semana a favor de Palestina y pidieron por la ruptura de los vínculos de sus universidades con Israel. Además, expresaron su solidaridad con las dos mil personas arrestadas por protestar por esta causa en Estados Unidos.

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande del país, los estudiantes colocaron este jueves tiendas de campaña y banderas palestinas ante la sede central de la institución, ubicada en Ciudad de México.

El pasado 30 de abril se celebró una asamblea entre "estudiantes, docentes y la comunidad civil organizada" donde acordaron la creación de la acampada, según explicaron representantes de esta asamblea en una conferencia de prensa.

"Hemos decidido construir un campamento en Ciudad Universitaria abierto a toda la comunidad y conjuntar esfuerzos para denunciar el genocidio en contra del pueblo palestino", detallaron.

Los vocales organizaron sus peticiones en varios "puntos de lucha", que van desde el "alto al genocidio" hasta la "ruptura de relaciones académicas" de la UNAM con centros y empresas israelíes.

Además, los manifestantes piden al Gobierno mexicano que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

Manifestaciones pacíficas y diálogo

Los estudiantes han reivindicado las "intenciones pacíficas" del campamento y se mostraron confiados en que "se pueda abrir un diálogo antes de que suceda alguna acción violenta", aunque no descartaron la posibilidad de que las autoridades los desalojen.

Por su parte, la rectoría de la UNAM emitió un comunicado en el que reconoce que el campamento propalestino se colocó de "manera respetuosa y ordenada", y adelantó que será respetado siempre y cuando no atente contra el orden y los derechos de otros universitarios.

Recomendados

"Estamos acá para apoyar a Palestina, la gente que está en Palestina, y a los campamentos (de estudiantes) de Estados Unidos", expresó Valentina Pino, estudiante de 19 años de la Facultad de Filosofía y Letras, en diálogo con AFP.

Asimismo, Jimena Rosas, de 21 años y estudiante de la misma facultad, explicó que esperan que su iniciativa tenga un efecto dominó y se propague a otras universidades del país. "Una vez que se vea que la UNAM está comenzando a movilizarse, que otras universidades empiecen también a movilizarse", señaló.

Estudiantes de Cuba se suman a las protestas

En la Universidad de La Habana, cientos de estudiantes condenaron este viernes los ataques de Israel contra Gaza y también se solidarizaron con los universitarios detenidos en Estados Unidos.

"Entendemos como imperdonable levantarnos un día más sabiendo del genocidio que está ocurriendo hoy en Gaza, sabiendo que siguen muriendo niños, jóvenes, ancianos", dijo José Alberto Almeida, líder estudiantil en la Universidad de La Habana, en diálogo con Reuters.

A su vez, varios centros de enseñanza superior de Cuba celebraron actos similares, convocados por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de este país.

En la capital cubana hubo manifestaciones en el Instituto de Relaciones Internacionales y en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. También se llevaron a cabo protestas en las universidades de Ciencias Médicas de las provincias de Camagüey y Granma.

En las últimas semanas, al menos 30 universidades de Estados Unidos han sido escenario de manifestaciones propalestinas en las últimas semanas. Muchas de ellas han sido desalojadas por la Policía y han dejado más de dos mil personas arrestadas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico