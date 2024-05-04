Cientos de estudiantes se manifestaron en México y Cuba esta semana a favor de Palestina y pidieron por la ruptura de los vínculos de sus universidades con Israel. Además, expresaron su solidaridad con las dos mil personas arrestadas por protestar por esta causa en Estados Unidos.
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande del país, los estudiantes colocaron este jueves tiendas de campaña y banderas palestinas ante la sede central de la institución, ubicada en Ciudad de México.
El pasado 30 de abril se celebró una asamblea entre "estudiantes, docentes y la comunidad civil organizada" donde acordaron la creación de la acampada, según explicaron representantes de esta asamblea en una conferencia de prensa.
"Hemos decidido construir un campamento en Ciudad Universitaria abierto a toda la comunidad y conjuntar esfuerzos para denunciar el genocidio en contra del pueblo palestino", detallaron.
Los vocales organizaron sus peticiones en varios "puntos de lucha", que van desde el "alto al genocidio" hasta la "ruptura de relaciones académicas" de la UNAM con centros y empresas israelíes.
Además, los manifestantes piden al Gobierno mexicano que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.
Manifestaciones pacíficas y diálogo
Los estudiantes han reivindicado las "intenciones pacíficas" del campamento y se mostraron confiados en que "se pueda abrir un diálogo antes de que suceda alguna acción violenta", aunque no descartaron la posibilidad de que las autoridades los desalojen.
Por su parte, la rectoría de la UNAM emitió un comunicado en el que reconoce que el campamento propalestino se colocó de "manera respetuosa y ordenada", y adelantó que será respetado siempre y cuando no atente contra el orden y los derechos de otros universitarios.
"Estamos acá para apoyar a Palestina, la gente que está en Palestina, y a los campamentos (de estudiantes) de Estados Unidos", expresó Valentina Pino, estudiante de 19 años de la Facultad de Filosofía y Letras, en diálogo con AFP.
Asimismo, Jimena Rosas, de 21 años y estudiante de la misma facultad, explicó que esperan que su iniciativa tenga un efecto dominó y se propague a otras universidades del país. "Una vez que se vea que la UNAM está comenzando a movilizarse, que otras universidades empiecen también a movilizarse", señaló.
Estudiantes de Cuba se suman a las protestas
En la Universidad de La Habana, cientos de estudiantes condenaron este viernes los ataques de Israel contra Gaza y también se solidarizaron con los universitarios detenidos en Estados Unidos.
"Entendemos como imperdonable levantarnos un día más sabiendo del genocidio que está ocurriendo hoy en Gaza, sabiendo que siguen muriendo niños, jóvenes, ancianos", dijo José Alberto Almeida, líder estudiantil en la Universidad de La Habana, en diálogo con Reuters.
A su vez, varios centros de enseñanza superior de Cuba celebraron actos similares, convocados por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de este país.
En la capital cubana hubo manifestaciones en el Instituto de Relaciones Internacionales y en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. También se llevaron a cabo protestas en las universidades de Ciencias Médicas de las provincias de Camagüey y Granma.
En las últimas semanas, al menos 30 universidades de Estados Unidos han sido escenario de manifestaciones propalestinas en las últimas semanas. Muchas de ellas han sido desalojadas por la Policía y han dejado más de dos mil personas arrestadas.