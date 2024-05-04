La Corte Penal Internacional (CPI), que se encuentra en el centro de la atención por su investigación sobre los ataques israelíes en Gaza, advirtió que las amenazas emitidas contra la institución o su personal pueden constituir un "delito contra la administración de justicia".

La oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, indicó este viernes que son conscientes del "importante interés público" en sus actividades y que su objetivo es "relacionarse de forma constructiva con todas las partes implicadas".

Asimismo, detallaron que la corte protesta porque su "independencia e imparcialidad están comprometidas cuando individuos amenazan con tomar medidas de represalias contra la corte o el personal de la corte".

"Estas amenazas, incluso si luego no se concretan, pueden constituir un delito a la administración de la justicia", enfatizó el comunicado publicado en la red social X.

Por ello, la CPI pidió el fin "inmediato" de los "intentos de obstaculizar, intimidar o influenciar indebidamente a sus responsables".

Investigación sobre genocidio en Gaza