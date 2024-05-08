TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Barco con 1.900 toneladas de ayuda humanitaria para Gaza zarpará de Türkiye
El barco turco-qatarí Gaza Goodness, cargado con 1.900 toneladas de ayuda, se está preparando para partir del puerto internacional de Mersin hacia Gaza.
Barco con 1.900 toneladas de ayuda humanitaria para Gaza zarpará de Türkiye
El 'Buque de la bondad' zarpó también esta semana con materiales de ayuda humanitaria. / Foto: AA
8 de mayo de 2024

Un barco de origen turco-qatarí, cargado con un total de 1.900 toneladas de material de ayuda humanitaria, partirá hacia Gaza desde el sur de Türkiye.

El cargamento a bordo del buque Gaza Goodness incluye alimentos, material sanitario, higiénico y de refugio.

Esta misión, que fue una iniciativa conjunta de Türkiye y Qatar, espera en el puerto internacional de Mersin bajo la dirección de la Autoridad Turca de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD, por sus siglas en turco), según informó el miércoles este organización estatal.

Una vez finalizados los preparativos en el puerto internacional de Mersin, el barco partirá tras una ceremonia y se espera que llegue al puerto de Al Arish, en Egipto, la región más cercana a Gaza, casi 40 horas después.

Hasta el momento, 52.016 toneladas de diversos materiales de ayuda humanitaria han sido entregadas a Gaza mediante 13 aviones y 10 barcos gracias a la cooperación de AFAD, el Ministerio de Salud, la Dirección de Fundaciones, la Media Luna Roja Turca y organizaciones no gubernamentales.

Recomendados

Israel ha atacado Gaza en represalia por el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás.

Desde entonces, estos ataques han causado la muerte de 34.844 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y otros 78.100 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias palestinas, desde el 7 de octubre.

Tras siete meses de ofensiva israelí, vastas zonas de Gaza están en ruinas, lo que ha forzado el desplazamiento interno de 85 por ciento de la población del enclave, que sufre en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas, según la ONU.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Un fallo provisional de enero dijo que es "plausible" que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza y ordenó a Tel Aviv detener los ataques y tomar medidas para garantizar que se proporcione asistencia humanitaria a los civiles en Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza