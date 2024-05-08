Un barco de origen turco-qatarí, cargado con un total de 1.900 toneladas de material de ayuda humanitaria, partirá hacia Gaza desde el sur de Türkiye.
El cargamento a bordo del buque Gaza Goodness incluye alimentos, material sanitario, higiénico y de refugio.
Esta misión, que fue una iniciativa conjunta de Türkiye y Qatar, espera en el puerto internacional de Mersin bajo la dirección de la Autoridad Turca de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD, por sus siglas en turco), según informó el miércoles este organización estatal.
Una vez finalizados los preparativos en el puerto internacional de Mersin, el barco partirá tras una ceremonia y se espera que llegue al puerto de Al Arish, en Egipto, la región más cercana a Gaza, casi 40 horas después.
Hasta el momento, 52.016 toneladas de diversos materiales de ayuda humanitaria han sido entregadas a Gaza mediante 13 aviones y 10 barcos gracias a la cooperación de AFAD, el Ministerio de Salud, la Dirección de Fundaciones, la Media Luna Roja Turca y organizaciones no gubernamentales.
Israel ha atacado Gaza en represalia por el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás.
Desde entonces, estos ataques han causado la muerte de 34.844 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y otros 78.100 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias palestinas, desde el 7 de octubre.
Tras siete meses de ofensiva israelí, vastas zonas de Gaza están en ruinas, lo que ha forzado el desplazamiento interno de 85 por ciento de la población del enclave, que sufre en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas, según la ONU.
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Un fallo provisional de enero dijo que es "plausible" que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza y ordenó a Tel Aviv detener los ataques y tomar medidas para garantizar que se proporcione asistencia humanitaria a los civiles en Gaza.