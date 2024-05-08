Un barco de origen turco-qatarí, cargado con un total de 1.900 toneladas de material de ayuda humanitaria, partirá hacia Gaza desde el sur de Türkiye.

El cargamento a bordo del buque Gaza Goodness incluye alimentos, material sanitario, higiénico y de refugio.

Esta misión, que fue una iniciativa conjunta de Türkiye y Qatar, espera en el puerto internacional de Mersin bajo la dirección de la Autoridad Turca de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD, por sus siglas en turco), según informó el miércoles este organización estatal.

Una vez finalizados los preparativos en el puerto internacional de Mersin, el barco partirá tras una ceremonia y se espera que llegue al puerto de Al Arish, en Egipto, la región más cercana a Gaza, casi 40 horas después.

Hasta el momento, 52.016 toneladas de diversos materiales de ayuda humanitaria han sido entregadas a Gaza mediante 13 aviones y 10 barcos gracias a la cooperación de AFAD, el Ministerio de Salud, la Dirección de Fundaciones, la Media Luna Roja Turca y organizaciones no gubernamentales.