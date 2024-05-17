Israel no cede en su devastadora agresión contra Gaza: horas antes de lanzar múltiples ataques mortales a lo largo del asedidado enclave en la madrugada de este viernes, anunció que “intensificará” las acciones en la ciudad de Rafah. Una decisión sorda al creciente clamor de la comunidad internacional que presiona por un cese del fuego, cuando ya se cuentan más de 35.300 muertos, la mayoría de ellos bebés, mujeres y niños.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, definió como “decisiva” la batalla de Rafah, donde según él se encuentran los últimos batallones del grupo de resistencia de Hamás. Antes de la declaración de Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, amenazó con que más tropas entrarían a la ciudad en el sur de Gaza, donde se refugian gran parte de los palestinos desplazados de otros lugares del enclave. “La actividad militar se va a intensificar”, lanzó como amenaza.
Desde que el Ejército israelí ordenó varias evacuaciones en los sectores del este de Rafah el pasado 6 de mayo, aproximadamente "600.000 personas han huido", de acuerdo a la ONU. Antes de que Israel pusiera sus mira sobre Rafah, se calculaba que en la ciudad había alrededor de 1,4 millones de palestinos, en su mayoría desplazados de otras zonas asediadas.
Ataque israelí contra una escuela
Ataques aéreos de Israel impactaron una escuela que albergaba a personas desplazadas en el campo de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza, lo que causó cuatro muertos y numerosos heridos, según la agencia de noticias estatal palestina Wafa.
Este ataque se produjo tras una serie de ataques aéreos y bombardeos de artillería en la noche de este jueves y madrugada de este viernes por parte de las fuerzas israelíes en zonas residenciales de Gaza, de norte a sur.
Wafa también informó de ataques adicionales, incluidos bombardeos de artillería en el centro de Rafah, que mataron a una persona e hirieron a otras dos, junto con ataques con bombas en varios barrios como al-Jnaina y cerca del hospital kuwaití.
El campo de refugiados de Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, también fue atacado, además de bombardeos en el centro de la ciudad.
Se informó de más heridos en el campo de refugiados de Jabalia, en la parte norte del territorio.
El caso ante la Corte Internacional de Justicia
En medio de la crisis humanitaria que se arraiga en Gaza, los clamores de la comunidad internacional para garantizar un cese al fuego --y con ello detener la masacre--, solo se han multiplicado. De hecho, Israel anunció su decisión de intensificar la presión en Rafah mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ) realiza audiencias para determinar si debe ordenarle a Tel Aviv un cese al fuego inmediato en esa ciudad, en respuesta a una solicitud de Sudáfrica.
El país africano considera que Israel está ejecutando una operación “genocida” que amenaza “la supervivencia de los palestinos”. Esta es la cuarta vez que Sudáfrica solicita medidas de emergencia a la CIJ desde que empezó el proceso de demanda que asegura que la agresión de Israel en Gaza equivale a un genocidio. Según la más reciente solicitud, las órdenes preliminares anteriores del tribunal no fueron suficientes para abordar "un brutal ataque militar contra el único refugio que queda para el pueblo de Gaza".
Sudáfrica pide a la CIJ que emita tres órdenes de emergencia: detener "inmediatamente" todas las operaciones militares en Gaza, permitir el acceso de ayuda humanitaria e informar al tribunal de sus progresos en el cumplimiento de estas medidas. Ahora bien, Las decisiones de la CIJ son legalmente vinculantes, pero no dispone de medios para implementarlas.
Este viernes, Israel aseguró ante la CIJ que las acusaciones de Sudáfrica están "desconectadas" de la realidad. "Por cuarta vez, Sudáfrica presenta al tribunal una imagen que está totalmente desconectada de los hechos y las circunstancias", declaró ante la CIJ en La Haya el abogado Gilad Noam, que representa a Tel Aviv. "Está en marcha una guerra trágica, pero no hay genocidio", aseguró.
Los incesantes llamados de la comunidad internacional
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó a más países a reconocer el estado de Palestina, al señalar que debe recibir el apoyo de toda la humanidad en medio de la implacable ofensiva israelí.
"La lucha por la libertad, por la que los palestinos han pagado altos precios, debe ser apoyada por toda la humanidad sobre la base de la ley y la diplomacia", dijo Erdogan el jueves en una conferencia de prensa junto al ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze, en Ankara. Y añadió que considera que las acciones de apoyo en curso a Palestina en todo el mundo son muy significativas y valiosas en términos de conciencia humana.
También en un llamado a Israel, la Unión Europea urgió al país a cesar de inmediato sus operaciones militares en Rafah, al considerar que esas acciones generan "más desplazamientos internos, exposición a la hambruna y sufrimiento humano". "La Unión Europea insta a Israel a poner fin inmediatamente a su operación militar en Rafah", señaló en un comunicado el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.
Y añadió que la ofensiva "está perturbando aún más la distribución de ayuda humanitaria" en esa zona del sur de Gaza. "Si Israel continuara su operación militar en Rafah, inevitablemente pondría una gran tensión” en su relación con la Unión Europea, acotó el comunicado. Borrell agregó que la UE pide a Israel que se abstenga de exacerbar aún más la ya grave situación humanitaria en Gaza y que reabra el paso fronterizo de Rafah.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, está "horrorizado" por la creciente actividad militar de Israel en Rafah y sus alrededores, dijo un portavoz esta semana."Estos acontecimientos están impidiendo aún más el acceso humanitario y empeorando una situación que ya de por sí es terrible", afirmó Farhan Haq.