Israel no cede en su devastadora agresión contra Gaza: horas antes de lanzar múltiples ataques mortales a lo largo del asedidado enclave en la madrugada de este viernes, anunció que “intensificará” las acciones en la ciudad de Rafah. Una decisión sorda al creciente clamor de la comunidad internacional que presiona por un cese del fuego, cuando ya se cuentan más de 35.300 muertos, la mayoría de ellos bebés, mujeres y niños.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, definió como “decisiva” la batalla de Rafah, donde según él se encuentran los últimos batallones del grupo de resistencia de Hamás. Antes de la declaración de Netanyahu, el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, amenazó con que más tropas entrarían a la ciudad en el sur de Gaza, donde se refugian gran parte de los palestinos desplazados de otros lugares del enclave. “La actividad militar se va a intensificar”, lanzó como amenaza.

Desde que el Ejército israelí ordenó varias evacuaciones en los sectores del este de Rafah el pasado 6 de mayo, aproximadamente "600.000 personas han huido", de acuerdo a la ONU. Antes de que Israel pusiera sus mira sobre Rafah, se calculaba que en la ciudad había alrededor de 1,4 millones de palestinos, en su mayoría desplazados de otras zonas asediadas.

Ataque israelí contra una escuela

Ataques aéreos de Israel impactaron una escuela que albergaba a personas desplazadas en el campo de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza, lo que causó cuatro muertos y numerosos heridos, según la agencia de noticias estatal palestina Wafa.

Este ataque se produjo tras una serie de ataques aéreos y bombardeos de artillería en la noche de este jueves y madrugada de este viernes por parte de las fuerzas israelíes en zonas residenciales de Gaza, de norte a sur.

Wafa también informó de ataques adicionales, incluidos bombardeos de artillería en el centro de Rafah, que mataron a una persona e hirieron a otras dos, junto con ataques con bombas en varios barrios como al-Jnaina y cerca del hospital kuwaití.

El campo de refugiados de Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, también fue atacado, además de bombardeos en el centro de la ciudad.

Se informó de más heridos en el campo de refugiados de Jabalia, en la parte norte del territorio.

El caso ante la Corte Internacional de Justicia