Como consecuencia de las inundaciones que han devastado el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, al menos 156 personas han muerto y 94 continúan desaparecidas. Además, la tragedia climática dejó un saldo de más de 800 heridos y 80.000 personas sin hogar.

A pesar de que las aguas comenzaron a bajar en los últimos días, el lago Guaíba, en Porto Alegre, se encontraba este sábado en 4,55 metros, todavía por encima del nivel de inundación de 3,0 metros. Otros ríos, como el Gravataí y el dos Sinos, también permanecían por sobre el nivel normal.

Se calcula que las inundaciones dejaron 2,3 millones de personas afectadas. Sin embargo, a casi dos semanas de que las intensas lluvias sumergieran cientos de localidades en el estado de Rio Grande do Sul, el alcance de los estragos aún es difícil de estimar.

Las autoridades brasileñas han rescatado hasta el momento a 82.666 personas y 12.215 animales, informó Defensa Civil.

80.000 damnificados en refugios

Asimismo, aproximadamente 80.000 damnificados se encuentran aún en refugios que fueron instalados en escuelas o polideportivos.

Desde el Gobierno han indicado que la prioridad actual es mejorar las condiciones de estos centros de acogida improvisados.

Luego, se construirán cuatro "ciudades temporales", que se levantarán en complejos deportivos y culturales de las ciudades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo y Guaíba, que serán adaptados para recibir a los damnificados a mediano plazo.

Las autoridades del estado de Rio Grande do Sul detallaron que estos refugios contarán con cocinas, lavanderías, espacios de televisión y de juego para los niños.