Como consecuencia de las inundaciones que han devastado el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, al menos 156 personas han muerto y 94 continúan desaparecidas. Además, la tragedia climática dejó un saldo de más de 800 heridos y 80.000 personas sin hogar.
A pesar de que las aguas comenzaron a bajar en los últimos días, el lago Guaíba, en Porto Alegre, se encontraba este sábado en 4,55 metros, todavía por encima del nivel de inundación de 3,0 metros. Otros ríos, como el Gravataí y el dos Sinos, también permanecían por sobre el nivel normal.
Se calcula que las inundaciones dejaron 2,3 millones de personas afectadas. Sin embargo, a casi dos semanas de que las intensas lluvias sumergieran cientos de localidades en el estado de Rio Grande do Sul, el alcance de los estragos aún es difícil de estimar.
Las autoridades brasileñas han rescatado hasta el momento a 82.666 personas y 12.215 animales, informó Defensa Civil.
80.000 damnificados en refugios
Asimismo, aproximadamente 80.000 damnificados se encuentran aún en refugios que fueron instalados en escuelas o polideportivos.
Desde el Gobierno han indicado que la prioridad actual es mejorar las condiciones de estos centros de acogida improvisados.
Luego, se construirán cuatro "ciudades temporales", que se levantarán en complejos deportivos y culturales de las ciudades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo y Guaíba, que serán adaptados para recibir a los damnificados a mediano plazo.
Las autoridades del estado de Rio Grande do Sul detallaron que estos refugios contarán con cocinas, lavanderías, espacios de televisión y de juego para los niños.
Barrios inundados, aeropuerto cerrado y 378.887 niños sin acceso a la educación
A pesar del leve descenso del Río Guaíba, las aguas siguen invadiendo numerosos barrios de Porto Alegre y de sus alrededores, en una región donde viven 11 millones de habitantes.
Porto Alegre, la capital regional, sigue parcialmente inundada, con su aeropuerto internacional fuera de servicio por lo menos hasta septiembre y el centro histórico anegado.
De acuerdo con Defensa Civil, 1.058 escuelas fueron afectadas o presentan problemas de transporte o acceso, o han sido destinadas para albergar a los afectados de las inundaciones, perjudicando la vida de 378.887 alumnos. En este marco, un tercio de los estudiantes de Rio Grande do Sul aún no tiene una fecha prevista para retornar a las aulas.
El Gobierno de Brasil promete ayudar a las víctimas
El Gobierno de Brasil anunció el pasado miércoles que ayudará a las familias afectadas por la catástrofe climática.
Durante su tercera visita a la región desde el comienzo de las inundaciones, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que entregará a cada familia afectada directamente por las inundaciones 5.100 reales (1.000 dólares) para reponer algunos de los bienes que han perdido.
La ayuda alcanzará a 240.000 familias y asciende a un total de 1.200 millones de reales (unos 233 millones de dólares). Además, la administración federal hará una compra masiva de viviendas al sector privado para entregar a los damnificados.