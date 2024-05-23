El gobierno de Colombia dio un paso más en su apoyo a Palestina: anunció que abrirá una embajada en territorio palestino, en la ciudad de Ramala, situada en la la Cisjordania ocupada por Israel. Esta decisión se da poco después de romper relaciones diplomáticas con Israel en protesta por el genocidio en Gaza.

“El presidente (Gustavo) Petro ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramala, ese es el próximo paso que vamos a dar”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aunque no precisó la fecha de la apertura.

Colombia reconoce la existencia de un Estado palestino “libre, soberano e independiente” desde 2018, una medida firmada por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, hasta el momento la embajada de Colombia en Egipto es concurrente a nivel político para el territorio palestino.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre pasado, Petro ha sido crítico con las acciones de Israel en Gaza. La tensión diplomática escaló hasta que el pasado 2 de mayo Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel al considerar que el gobierno de Benjamin Netanyahu comete genocidio.

La confirmación del establecimiento de la embajada de Bogotá se llevó a cabo el mismo día en el que España, Irlanda y Noruega anunciaron que reconocerán a fin de mes un Estado palestino.