AMÉRICA LATINA
Colombia anuncia la apertura de una embajada en Palestina
Tras romper relaciones con Israel, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que instalará una embajada en Ramala, sede de la Autoridad Palestina, en la Cisjordania ocupada.
El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia abrirá una embajada en la ciudad de Ramala. / Foto: Archivo AFP / Photo: AFP Archive
23 de mayo de 2024

El gobierno de Colombia dio un paso más en su apoyo a Palestina: anunció que abrirá una embajada en territorio palestino, en la ciudad de Ramala, situada en la la Cisjordania ocupada por Israel. Esta decisión se da poco después de romper relaciones diplomáticas con Israel en protesta por el genocidio en Gaza.

“El presidente (Gustavo) Petro ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramala, ese es el próximo paso que vamos a dar”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aunque no precisó la fecha de la apertura.

Colombia reconoce la existencia de un Estado palestino “libre, soberano e independiente” desde 2018, una medida firmada por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, hasta el momento la embajada de Colombia en Egipto es concurrente a nivel político para el territorio palestino.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre pasado, Petro ha sido crítico con las acciones de Israel en Gaza. La tensión diplomática escaló hasta que el pasado 2 de mayo Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel al considerar que el gobierno de Benjamin Netanyahu comete genocidio.

La confirmación del establecimiento de la embajada de Bogotá se llevó a cabo el mismo día en el que España, Irlanda y Noruega anunciaron que reconocerán a fin de mes un Estado palestino.

"Estamos seguros que cada vez más países van a reconocer a Palestina”, expresó el canciller colombiano.

¿Qué países tienen embajadas en territorio palestino?

Según la Autoridad Palestina, que tiene un poder limitado en la Cisjordania ocupada por Israel, 142 de los 193 países miembros de la ONU reconocen al Estado palestino. Sin embargo, no todos tienen sedes diplomáticas en su territorio.

Colombia será el tercer país de América Latina en abrir una embajada en la ciudad de Ramala. Hasta ahora, los países con embajada en funciones son Nicaragua y Venezuela.

Además, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay poseen oficinas representativas. España tiene un consulado general en Jerusalén para Palestina.

FUENTE:TRT Español y agencias
