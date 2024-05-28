¿Qué necesito para poder votar? ¿A qué casilla me toca ir? ¿Es mi credencial de elector válida? Estas fueron algunas de las preguntas que Inés, un software de inteligencia artificial programado para dar respuestas oportunas, respondió vía WhatsApp durante las elecciones intermedias de México de 2021.
Pero para la contienda electoral de 2024, Inés se ha reinventado. Ahora, además de orientar a los mexicanos sobre aspectos generales de las votaciones del 2 de junio, este chatbot, que creó el Instituto Nacional Electoral (INE), también comparte información verificada al respecto.
Esta nueva Inés forma parte de ‘Certeza INE 2024’, una iniciativa que busca combatir la desinformación electoral y para la cual se unieron esfuerzos con Meta y medios especializados en verificación. Después de todo, se trata de las elecciones más grandes en la historia de México.
“Esta alianza estratégica refleja nuestro firme compromiso con la certeza y la transparencia en estas elecciones, y subraya la importancia de colaborar entre instituciones y organizaciones para salvaguardar la democracia”, dijo Iván Flores Ramírez, portavoz del INE.
¿Cómo chatear entonces con Inés? ¿Qué dudas puede resolver? Primero se debe enviar la palabra “Hola” al número de WhatsApp del INE. Luego, cuando el menú se despliega es necesario elegir la opción Certeza INE 2024. Posteriormente, el usuario puede enviar su consulta relacionada a las votaciones de este año.
El software está programado para proporcionar información que ha sido verificada previamente por medios especializados, así como para recibir consultas inéditas que los verificadores procederán a revisar. También puede enviarse contenido multimedia (imagen, audio o video) siempre y cuando no supere el peso de 1,5 MB.
Algo que debe tenerse en cuenta es que la herramienta no proporciona información verificada sobre candidaturas, partidos políticos ni campañas electorales de ninguno de los aspirantes a algún cargo.
En el último tramo previo a las elecciones, las afirmaciones falsas que Inés ha recibido hasta ahora se relacionan con el procedimiento que se debe seguir para votar, los artículos que se utilizan para ejercer el voto y las labores que le corresponden al INE. Sin embargo, hay unas que se repiten más que otras.
1. Los migrantes centroamericanos no pueden votar
Solo el año pasado, las autoridades fronterizas de Estados Unidos y México registraron un total de 787.483 aprehensiones de migrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala. De ellos, la mayoría busca emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pero antes de llegar a la frontera sur de ese país suelen pasar un tiempo considerable en territorio mexicano.
Esto ha llevado a que desde 2023 circule la falsa idea de que los migrantes pueden acceder a credenciales electorales y votar en los próximos comicios. Sin embargo, esto es incorrecto. El INE establece que una de las condiciones para obtener una credencial de elector es contar la ciudadanía mexicana y presentar documentos que así lo acrediten.
Por otro lado, la Constitución de México prohíbe en su artículo 33 que las personas extranjeras puedan participar en la vida política del país: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos”.
2. No hay boletas marcadas previamente a favor de candidatos ni partidos políticos
Las boletas electorales que se entregan el día de la elección están foliadas para evitar su sustitución. El INE imprime y reparte las boletas exactas en las casillas electorales, a partir de la Lista Nominal para evitar la manipulación de terceros.
Además, las boletas cuentan con medidas de seguridad que las hacen infalsificables y en todo momento se encuentran bajo resguardo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar).
Por otro lado, el armado de paquetes, las votaciones y el conteo de sufragios se llevan a cabo con la presencia de representantes de los partidos políticos, con el objetivo de supervisar y prevenir delitos electorales, como ingresar boletas marcadas por coacción.
3. El INE no tiene una campaña sobre el uso de programas sociales
Luego de que en redes comenzara a circular una imagen de tres anuncios de gran tamaño con el logo del INE en los que se señala que los programas sociales no pertenecen a ningún partido, algunos ciudadanos cuestionaron a la institución por promover uno de los pronunciamientos de la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez.
Pero los anuncios no fueron creados o publicados por el INE. El organismo explicó a finales de marzo que las imágenes formaron parte de una propuesta gráfica que se difundió en las redes sociales de Gálvez y agregó que no autorizó el uso de su logotipo ni de su tipografía para esos fines por lo que se le solicitó a la candidata abstenerse de utilizarlos.
4. No está prohibido usar el celular en las casillas electorales
A pesar de las peticiones de algunos partidos para prohibir el uso de celulares con el fin de evitar presiones sobre los votantes –como solicitudes de fotografías de sus boletas a cambio de beneficios– el Consejo General del INE decidió permitir el ingreso de celulares a las casillas.
El instituto explicó que la restricción del uso de teléfonos móviles en los centros de votación podría ser una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad, pues ellos suelen utilizar los dispositivos para votar de manera más independiente y accesible.