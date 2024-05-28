¿Qué necesito para poder votar? ¿A qué casilla me toca ir? ¿Es mi credencial de elector válida? Estas fueron algunas de las preguntas que Inés, un software de inteligencia artificial programado para dar respuestas oportunas, respondió vía WhatsApp durante las elecciones intermedias de México de 2021.

Pero para la contienda electoral de 2024, Inés se ha reinventado. Ahora, además de orientar a los mexicanos sobre aspectos generales de las votaciones del 2 de junio, este chatbot, que creó el Instituto Nacional Electoral (INE), también comparte información verificada al respecto.

Esta nueva Inés forma parte de ‘Certeza INE 2024’, una iniciativa que busca combatir la desinformación electoral y para la cual se unieron esfuerzos con Meta y medios especializados en verificación. Después de todo, se trata de las elecciones más grandes en la historia de México.

“Esta alianza estratégica refleja nuestro firme compromiso con la certeza y la transparencia en estas elecciones, y subraya la importancia de colaborar entre instituciones y organizaciones para salvaguardar la democracia”, dijo Iván Flores Ramírez, portavoz del INE.

¿Cómo chatear entonces con Inés? ¿Qué dudas puede resolver? Primero se debe enviar la palabra “Hola” al número de WhatsApp del INE. Luego, cuando el menú se despliega es necesario elegir la opción Certeza INE 2024. Posteriormente, el usuario puede enviar su consulta relacionada a las votaciones de este año.

El software está programado para proporcionar información que ha sido verificada previamente por medios especializados, así como para recibir consultas inéditas que los verificadores procederán a revisar. También puede enviarse contenido multimedia (imagen, audio o video) siempre y cuando no supere el peso de 1,5 MB.

Algo que debe tenerse en cuenta es que la herramienta no proporciona información verificada sobre candidaturas, partidos políticos ni campañas electorales de ninguno de los aspirantes a algún cargo.

En el último tramo previo a las elecciones, las afirmaciones falsas que Inés ha recibido hasta ahora se relacionan con el procedimiento que se debe seguir para votar, los artículos que se utilizan para ejercer el voto y las labores que le corresponden al INE. Sin embargo, hay unas que se repiten más que otras.

1. Los migrantes centroamericanos no pueden votar

Solo el año pasado, las autoridades fronterizas de Estados Unidos y México registraron un total de 787.483 aprehensiones de migrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala. De ellos, la mayoría busca emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pero antes de llegar a la frontera sur de ese país suelen pasar un tiempo considerable en territorio mexicano.

Esto ha llevado a que desde 2023 circule la falsa idea de que los migrantes pueden acceder a credenciales electorales y votar en los próximos comicios. Sin embargo, esto es incorrecto. El INE establece que una de las condiciones para obtener una credencial de elector es contar la ciudadanía mexicana y presentar documentos que así lo acrediten.