La campaña electoral en México, que se prepara para votar este domingo 2 de mayo, cierra con un hecho histórico en el país: por primera vez, dos mujeres lideran la contienda presidencial.

Salvo una gran sorpresa, parece casi seguro que una mujer será la próxima presidenta y gobernará el país de habla hispana más poblado del mundo. Solo esta jornada electoral convoca a aproximadamente 98 millones de mexicanos.

La candidata del partido gobernante Morena, Claudia Sheinbaum, y la representante de la oposición, Xóchitl Gálvez, ambas de 61 años, han dominado la carrera por la presidencia. Esto representa un gran cambio para un país golpeado por la desigualdad de género durante largos años.

"Vamos a hacer historia", dijo Sheinbaum durante su evento de cierre de campaña, ante una multitud que la aclamaba en la plaza principal de la Ciudad de México.

"Les digo a las jóvenes, a todas las mujeres de México --compañeras, amigas, hermanas, hijas, madres y abuelas-- que no están solas", señaló.

Luego de aproximadamente tres meses de campaña oficial, Sheinbaum, anterior jefa de Gobierno de la Ciudad de México y científica de formación, es la favorita en la intención de voto con el 53%, según un promedio de encuesta de la firma de investigación Oraculus.

Su rival opositora Xóchitl Gálvez, una franca senadora y empresaria de raíces indígenas, ocupa el segundo lugar con un 36%.

El único candidato hombre, de centro, Jorge Álvarez Maynez, tiene un 11%.

“La gente ha despertado”

Miles de partidarios de Sheinbaum se concentraron para escucharla, y muchos vestían de color morado, que es característico del partido gobernante Morena.

"El pueblo ha despertado. No queremos que los viejos gobiernos nos roben más porque los pobres son primero", dijo Soledad Hernández, una ama de casa de 23 años del estado de Oaxaca, en el sur del país.

Sheinbaum le debe gran parte de su popularidad al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, un aliado cercano que cuenta con un índice de aprobación de más del 60% pero quien solo puede gobernar un período presidencial.